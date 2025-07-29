30 июля на «Зальцбург Арене» пройдeт ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между австрийским «Зальцбургом» и норвежским «Бранном». Первая встреча завершилась уверенной победой австрийцев со счeтом 4:1, и теперь хозяева постараются закрепить успех дома. Несмотря на комфортное преимущество, «Зальцбург» вряд ли сыграет от обороны – команда делает ставку на атакующий стиль при любой ситуации.

«Зальцбург»

Клуб из Австрии уверенно вошeл в сезон: победы в Лиге чемпионов, Кубке страны и успешные товарищеские матчи подтверждают хорошую форму. Особенно стабильно выглядит атака – 11 забитых голов в последних 5 играх, включая 4 в ворота «Бранна» в гостях. В среднем команда забивает по 2.20 мяча за игру. Однако оборона оставляет вопросы: 7 пропущенных голов за тот же отрезок, а также регулярные ошибки в еврокубках – «Зальцбург» пропускает в 4 матчах Лиги чемпионов подряд.

«Бранн»

Норвежский клуб проиграл первый матч с крупным счeтом и оказался в сложной ситуации. Несмотря на поражение, команда сохраняет настрой и постарается навязать борьбу. В последних 5 матчах «Бранн» забил 6 голов и пропустил 8. Средняя результативность в атаке – 1.20 гола за игру, а в обороне – 1.60 пропущенного. Команда также пропускает в 4 играх подряд. На выезде в еврокубках «Бранн» показывает менее уверенные результаты, и фактор гостевого поля может стать решающим.

Факты о командах

«Зальцбург»

В последних 5 матчах: 4 победы, 11 забитых голов

В среднем 2.20 гола за матч

Пропускает в 4 матчах Лиги чемпионов подряд

Забивает минимум 1 гол в 4 последних встречах

«Бранн»

Пропускает в 4 матчах подряд

В среднем 1.20 забитого и 1.60 пропущенного гола за игру

Проиграл два последних матча подряд

Не забивает более одного гола за матч в 4 из 5 последних игр

Прогноз на матч

Несмотря на разгромную победу в первом матче, «Зальцбург» вряд ли будет экономить силы. Команда играет дома, в отличной форме и явно превосходит соперника по всем ключевым метрикам. «Бранн» может попытаться сыграть смелее, но слабая оборона и выездной фактор вряд ли позволят рассчитывать даже на ничью. Скорее всего, матч завершится очередной победой хозяев, при этом с высокой вероятностью обмена голами.

Рекомендованные ставки