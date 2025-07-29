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«Маккаби» – «Пафос»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.72

29 июля 2025 10:14
Маккаби - Пафос
30 июл. 2025, среда 21:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.72
Победа «Маккаби»
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30 июля на нейтральном поле в Бачка-Тополе «Маккаби» сыграет ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса». Первая игра завершилась ничьей 1:1, и теперь израильскому клубу предстоит воспользоваться атакующим потенциалом, чтобы обеспечить себе выход в следующий раунд. Форма обеих команд накануне позволяет ожидать результативную игру, но статистика говорит в пользу более мощного выступления «Маккаби».

«Маккаби»

«Маккаби» подходит к ответной игре в выдающейся форме. Команда не проигрывает 8 матчей подряд, при этом забивает в каждом из последних 15. В пяти последних матчах израильский клуб отличился 23 раза – в среднем по 4.60 гола за игру. Особенно запомнилась победа 12:0 над румынским клубом в товарищеском матче и уверенное выступление в чемпионате – 3:0 против «Маккаби Хайфа» и 5:0 над «Бейтаром». В обороне команда также демонстрирует стабильность: всего 2 пропущенных мяча за 5 матчей (0.40 в среднем). С таким сочетанием атаки и обороны «Маккаби» выглядит убедительным фаворитом против кипрского соперника.

«Пафос»

«Пафос» не проигрывает 5 матчей подряд, но в этих играх команда смотрится более скромно. В пяти последних встречах клуб с Кипра забил 8 мячей (1.60 в среднем за игру), а пропустил 6 (1.20 в среднем). Команда стабильно находит моменты в атаке, но и допускает ошибки в защите, пропуская в трeх последних матчах. В том числе в игре с «Маккаби» киприоты отдали инициативу, и лишь на правах хозяев сумели сохранить ничейный исход. В товарищеских матчах «Пафос» сыграл неплохо, обыграв «Вальядолид» и сыграв вничью с «Уимблдоном» и «Орландо Пайретс», но эти результаты не дают оснований считать его равным соперником грозному атакующему оппоненту.

Факты о командах

«Маккаби»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в 15 последних матчах
  • 23 забитых и 2 пропущенных в последних 5 играх
  • В среднем: 4.60 забитых и 0.40 пропущенных гола за игру

«Пафос»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • 8 забитых и 6 пропущенных в последних 5 играх
  • В среднем: 1.60 забитых и 1.20 пропущенных гола за игру

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 2 раунд
Пафос
1 : 1
22.07.2025
Маккаби

Прогноз на матч

«Маккаби» продемонстрировал гораздо более высокий уровень организации игры и эффективности в атаке. Учитывая результативность команды, еe оборонительную стабильность и мотивацию перед домашним (хоть и на нейтральном поле) матчем, израильский клуб имеет все шансы на победу в основное время. «Пафос» борется и цепляется, но пропускает чаще, чем хотелось бы в квалификации Лиги чемпионов. При этом гости способны забить свой мяч – атакующая линия достаточно боеспособна. Но общий перевес остаeтся за «Маккаби».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Маккаби» – коэффициент 1.72
  • Обе забьют – коэффициент 2.05

1.72
Победа «Маккаби»
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Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Пафос Маккаби
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