29 июля 2025 года в 18:30 состоится матч первого тура групповой стадии нового розыгрыша Кубка России. «Акрон» будет принимать калининградскую «Балтику».
«Акрон»
«Акрон» уверенно стартовал в новом сезоне, набрав 4 очка в стартовых турах российской Премьер-Лиги. Особенно впечатляющим получился матч против «Сочи», в котором тольяттинцы разнесли оппонента со счетом 4:0.
Последние три игры:
- Сочи – Акрон 0:4;
- Акрон – Крылья Советов 1:1;
- Акрон – Арсенал Тула 0:2.
«Балтика»
«Балтика» также очень достойно начала новую кампанию. Команда Талалаева провела два матча в Москве. Сначала калининградцы не уступили «Динамо» Валерия Карпина (1:1), а затем и вовсе уверенно разобрались со «Спартаком» – 3:0.
Последние три игры:
- Спартак Москва – Балтика 0:3;
- Динамо Москва – Балтика 1:1;
- Сочи – Балтика 2:1.
Очные встречи:
- Балтика – Акрон 5:3;
- Балтика – Акрон 1:1;
- Акрон – Балтика 1:3.
Прогноз на матч «Акрон» – «Балтика»
С учетом текущей формы команд и их стиля игры матч, скорее всего, будет напряженным. «Акрон» имеет преимущество за счет домашнего поля и уверенной игры в атаке, но «Балтика» способна создать проблемы благодаря контратакам. Считаем, что соперники могут выдать яркий матч и выберем пари на то, что отличиться сумеют обе команды
Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.72. Прогноз на точный счет 2:1; 1:1.