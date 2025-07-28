29 июля 2025 года в 18:30 состоится матч первого тура групповой стадии нового розыгрыша Кубка России. «Акрон» будет принимать калининградскую «Балтику».

«Акрон»

«Акрон» уверенно стартовал в новом сезоне, набрав 4 очка в стартовых турах российской Премьер-Лиги. Особенно впечатляющим получился матч против «Сочи», в котором тольяттинцы разнесли оппонента со счетом 4:0.

Последние три игры:

Сочи – Акрон 0:4;

Акрон – Крылья Советов 1:1;

Акрон – Арсенал Тула 0:2.

«Балтика»

«Балтика» также очень достойно начала новую кампанию. Команда Талалаева провела два матча в Москве. Сначала калининградцы не уступили «Динамо» Валерия Карпина (1:1), а затем и вовсе уверенно разобрались со «Спартаком» – 3:0.

Последние три игры:

Спартак Москва – Балтика 0:3;

Динамо Москва – Балтика 1:1;

Сочи – Балтика 2:1.

Очные встречи:

Балтика – Акрон 5:3;

Балтика – Акрон 1:1;

Акрон – Балтика 1:3.

Прогноз на матч «Акрон» – «Балтика»

С учетом текущей формы команд и их стиля игры матч, скорее всего, будет напряженным. «Акрон» имеет преимущество за счет домашнего поля и уверенной игры в атаке, но «Балтика» способна создать проблемы благодаря контратакам. Считаем, что соперники могут выдать яркий матч и выберем пари на то, что отличиться сумеют обе команды

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.72. Прогноз на точный счет 2:1; 1:1.