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«Акрон» - «Балтика»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.72

28 июля 2025 12:39
Акрон - Балтика
29 июл. 2025, вторник 18:30 | Россия. Кубок, группа D, 1 тур
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1.72
Обе забьют
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29 июля 2025 года в 18:30 состоится матч первого тура групповой стадии нового розыгрыша Кубка России. «Акрон» будет принимать калининградскую «Балтику».

«Акрон»

«Акрон» уверенно стартовал в новом сезоне, набрав 4 очка в стартовых турах российской Премьер-Лиги. Особенно впечатляющим получился матч против «Сочи», в котором тольяттинцы разнесли оппонента со счетом 4:0.

Последние три игры:

  • Сочи – Акрон 0:4;
  • Акрон – Крылья Советов 1:1;
  • Акрон – Арсенал Тула 0:2.

«Балтика»

«Балтика» также очень достойно начала новую кампанию. Команда Талалаева провела два матча в Москве. Сначала калининградцы не уступили «Динамо» Валерия Карпина (1:1), а затем и вовсе уверенно разобрались со «Спартаком» – 3:0.

Последние три игры:

  • Спартак Москва – Балтика 0:3;
  • Динамо Москва – Балтика 1:1;
  • Сочи – Балтика 2:1.

Очные встречи:

  • Балтика – Акрон 5:3;
  • Балтика – Акрон 1:1;
  • Акрон – Балтика 1:3.

Прогноз на матч «Акрон» – «Балтика»

С учетом текущей формы команд и их стиля игры матч, скорее всего, будет напряженным. «Акрон» имеет преимущество за счет домашнего поля и уверенной игры в атаке, но «Балтика» способна создать проблемы благодаря контратакам. Считаем, что соперники могут выдать яркий матч и выберем пари на то, что отличиться сумеют обе команды

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.72. Прогноз на точный счет 2:1; 1:1.

1.72
Обе забьют
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Автор: Орлов Максим
Россия. Кубок Балтика Акрон
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