29 июля 2025 года в 18:30 состоится матч первого тура групповой стадии нового розыгрыша Кубка России. «Динамо» в Москве будет принимать ФК Сочи.

«Бело-голубые» под руководством Валерия Карпина стартовали в сезоне 2025/26, набрав 4 очка за два тура РПЛ (ничья 1:1 с «Балтикой» и победа 1:0 над «Ростовом»). По игре пока есть немало вопросов, однако все указывает на то, что «динамовцы» лишь привыкают к требованиям нового рулевого.

В прошлом сезоне Кубка России «Динамо» показало яркую атакующую игру, забив 17 мячей на групповом этапе, но оборона временами давала сбои, пропустив 13 голов. С учетом плотного графика и предстоящего матча РПЛ против «Краснодара», Валерий Карпин, вероятно, проведет ротацию, но глубина состава позволяет москвичам оставаться фаворитами.

Последние три игры:

Динамо М – Ростов 1:0

Динамо М – Балтика 1:1

Локомотив Москва – Динамо М 1:5

«Сочи»

Команда Роберто Морено провалила старт чемпионата, не забив ни одного гола и пропустив 7 мячей в двух играх РПЛ (0:3 от «Локомотива» и 0:4 от «Акрона»). После погрома в поединке с «Акроном» Морено был

так расстроен, что заявил о готовности отдать половину своей месячной заработной платы на благотворительность.

Защита южан пачками допускает грубые ошибки, а нападение пока не способно создавать угрозы. Давление на тренера растет, и кубковый матч, возможно, не будет приоритетом для «Сочи».

Последние три игры:

Сочи – Акрон 0:4

Локомотив Москва – Сочи 3:0

Сочи – Балтика 2:1

Очные встречи:

Динамо – Сочи 3:2

Сочи – Динамо 3:3

Динамо – Сочи 0:2

Прогноз на матч «Динамо Москва» – «Сочи»

Даже с ротацией состава москвичи должны начинать кампанию с трех набранных очков. Также можно попробовать заиграть ставку на индивидуальный тотал «Динамо» больше 1,5 гола.

Прогноз: победа «Динамо» коэффициент – 1.6. Прогноз на точный счет 2:0.