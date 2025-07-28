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«Динамо» - «Сочи»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.6

28 июля 2025 12:12
Динамо - Сочи
29 июл. 2025, вторник 18:30 | Россия. Кубок, группа B, 1 тур
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1.60
победа «Динамо»
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29 июля 2025 года в 18:30 состоится матч первого тура групповой стадии нового розыгрыша Кубка России. «Динамо» в Москве будет принимать ФК Сочи.

«Динамо Москва»

«Бело-голубые» под руководством Валерия Карпина стартовали в сезоне 2025/26, набрав 4 очка за два тура РПЛ (ничья 1:1 с «Балтикой» и победа 1:0 над «Ростовом»). По игре пока есть немало вопросов, однако все указывает на то, что «динамовцы» лишь привыкают к требованиям нового рулевого.

В прошлом сезоне Кубка России «Динамо» показало яркую атакующую игру, забив 17 мячей на групповом этапе, но оборона временами давала сбои, пропустив 13 голов. С учетом плотного графика и предстоящего матча РПЛ против «Краснодара», Валерий Карпин, вероятно, проведет ротацию, но глубина состава позволяет москвичам оставаться фаворитами.

Последние три игры:

  • Динамо М – Ростов 1:0
  • Динамо М – Балтика 1:1
  • Локомотив Москва – Динамо М 1:5

«Сочи»

Команда Роберто Морено провалила старт чемпионата, не забив ни одного гола и пропустив 7 мячей в двух играх РПЛ (0:3 от «Локомотива» и 0:4 от «Акрона»). После погрома в поединке с «Акроном» Морено был

так расстроен, что заявил о готовности отдать половину своей месячной заработной платы на благотворительность.

Защита южан пачками допускает грубые ошибки, а нападение пока не способно создавать угрозы. Давление на тренера растет, и кубковый матч, возможно, не будет приоритетом для «Сочи».

Последние три игры:

  • Сочи – Акрон 0:4
  • Локомотив Москва – Сочи 3:0
  • Сочи – Балтика 2:1

Очные встречи:

  • Динамо – Сочи 3:2
  • Сочи – Динамо 3:3
  • Динамо – Сочи 0:2

Прогноз на матч «Динамо Москва» – «Сочи»

Даже с ротацией состава москвичи должны начинать кампанию с трех набранных очков. Также можно попробовать заиграть ставку на индивидуальный тотал «Динамо» больше 1,5 гола.

Прогноз: победа «Динамо» коэффициент – 1.6. Прогноз на точный счет 2:0.

1.60
победа «Динамо»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Сочи Динамо
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