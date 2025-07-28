«Црвена Звезда» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.67

На стадионе «Райко Митич» в Белграде состоится ответная встреча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между сербской «Црвеной Звездой» и гибралтарским «Линкольном». Первая игра завершилась минимальной победой гостей (1:0), и теперь белградскому клубу предстоит развить успех на домашнем поле, где он традиционно играет мощно и результативно.

«Црвена Звезда»

Команда демонстрирует отличную форму: три победы подряд, включая разгром ОФК со счeтом 7:1 и уверенные выступления против «Явора» и «Хартберга». Всего за последние 5 матчей «Црвена Звезда» забила 17 мячей, пропустив лишь 3. Средняя результативность – 3.40 гола за игру, при этом белградцы стабильно забивают (в 7 матчах подряд). Коллектив доминирует по всем параметрам, действуя слаженно как в атаке, так и в обороне, где средний показатель пропущенных голов – всего 0.60 за игру.

«Линкольн»

Гибралтарцы тоже на хорошем ходу – не проигрывают в 9 из 11 последних матчей, а в еврокубках уже прошли «Викингур» и сумели удержать интригу в домашней игре с «Црвеной Звездой». В последних 5 играх «Линкольн» забил 7 и пропустил 3 гола. Команда регулярно отличается (в 10 из 12 последних матчей), но еe соперники были на порядок слабее. В матчах против сильной оппозиции атакующий потенциал теряется – как это было в первой встрече с сербским клубом.

Факты о командах

«Црвена Звезда»

3 победы подряд во всех турнирах

В последних 5 матчах – 17 забитых и 3 пропущенных

Средняя результативность – 3.40 гола за игру

Не пропускает больше 1 гола за матч на протяжении 5 игр

«Линкольн»

Забивает в 10 из 12 последних встреч

Не проигрывает в 9 из 11 матчей

В последних 5 матчах – 7 голов забито, 3 пропущено

Средняя результативность – 1.40 забитого, 0.60 пропущенного

Прогноз на матч «Црвена Звезда» – «Линкольн»

Разница в классе между командами ощутима. Несмотря на минимальный счeт в первой встрече, сербский клуб создал достаточно моментов, чтобы выиграть более крупно. Дома «Црвена Звезда» гораздо убедительнее, а статистика говорит в пользу крупной победы. «Линкольн» постарается сыграть аккуратно, но вряд ли сможет удержать натиск. При этом гибралтарцы способны разок огрызнуться, учитывая их стабильность в атаке.

Рекомендованные ставки