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«Црвена Звезда» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.67

28 июля 2025 10:56
Црвена Звезда - Линкольн
29 июл. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.67
Победа «Црвены Звезды» и обе забьют
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На стадионе «Райко Митич» в Белграде состоится ответная встреча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между сербской «Црвеной Звездой» и гибралтарским «Линкольном». Первая игра завершилась минимальной победой гостей (1:0), и теперь белградскому клубу предстоит развить успех на домашнем поле, где он традиционно играет мощно и результативно.

«Црвена Звезда»

Команда демонстрирует отличную форму: три победы подряд, включая разгром ОФК со счeтом 7:1 и уверенные выступления против «Явора» и «Хартберга». Всего за последние 5 матчей «Црвена Звезда» забила 17 мячей, пропустив лишь 3. Средняя результативность – 3.40 гола за игру, при этом белградцы стабильно забивают (в 7 матчах подряд). Коллектив доминирует по всем параметрам, действуя слаженно как в атаке, так и в обороне, где средний показатель пропущенных голов – всего 0.60 за игру.

«Линкольн»

Гибралтарцы тоже на хорошем ходу – не проигрывают в 9 из 11 последних матчей, а в еврокубках уже прошли «Викингур» и сумели удержать интригу в домашней игре с «Црвеной Звездой». В последних 5 играх «Линкольн» забил 7 и пропустил 3 гола. Команда регулярно отличается (в 10 из 12 последних матчей), но еe соперники были на порядок слабее. В матчах против сильной оппозиции атакующий потенциал теряется – как это было в первой встрече с сербским клубом.

Факты о командах

«Црвена Звезда»

  • 3 победы подряд во всех турнирах
  • В последних 5 матчах – 17 забитых и 3 пропущенных
  • Средняя результативность – 3.40 гола за игру
  • Не пропускает больше 1 гола за матч на протяжении 5 игр

«Линкольн»

  • Забивает в 10 из 12 последних встреч
  • Не проигрывает в 9 из 11 матчей
  • В последних 5 матчах – 7 голов забито, 3 пропущено
  • Средняя результативность – 1.40 забитого, 0.60 пропущенного

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Лига чемпионов, 2 раунд
Линкольн
0 : 1
22.07.2025
Црвена Звезда

Прогноз на матч «Црвена Звезда» – «Линкольн»

Разница в классе между командами ощутима. Несмотря на минимальный счeт в первой встрече, сербский клуб создал достаточно моментов, чтобы выиграть более крупно. Дома «Црвена Звезда» гораздо убедительнее, а статистика говорит в пользу крупной победы. «Линкольн» постарается сыграть аккуратно, но вряд ли сможет удержать натиск. При этом гибралтарцы способны разок огрызнуться, учитывая их стабильность в атаке.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Црвены Звезды» и обе забьют – коэффициент 1.67
  • Индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 2.5 – коэффициент 1.75

1.67
Победа «Црвены Звезды» и обе забьют
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Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Линкольн Црвена Звезда
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