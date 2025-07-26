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«Динамо-2» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч 28 июля 2025 с коэффициентом 1.85

26 июля 2025 9:13
Динамо-2 - Динамо Киров
28 июл. 2025, понедельник 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Динамо-2»
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28 июля на стадионе «Динамо» в Москве состоится матч 2-го тура Второй лиги А, в котором «Динамо-2» примет «Динамо Киров». Оба клуба начали сезон с ничьих, но в целом их формы выглядят неплохо. «Динамо-2» сыграло вничью с «Сибирью» (1:1), а «Динамо Киров» завершило матч с «Волгарем» в том же результате (0:0). Обе команды будут стремиться к победе, чтобы закрепить свои позиции в турнире и набрать важные очки.

«Динамо-2»

Команда из Москвы не смогла победить в первом туре, сыграв в ничью с «Сибирью» (1:1), но продолжает демонстрировать стабильную игру. В последних 5 матчах «Динамо-2» забивает в среднем 1.40 гола за игру и пропускает 1.00 гола за матч. Несмотря на проблемы в защите, команда обладает атакующими возможностями, что даeт ей шанс в домашней встрече против «Динамо Киров».

У «Динамо-2» есть определeнное преимущество на домашнем стадионе, где команда традиционно показывает хорошую игру. Для успеха в этом матче ей нужно улучшить свою защиту и постараться эффективно использовать свои моменты в атаке. Ожидается, что команда будет активно стремиться к победе.

«Динамо Киров»

«Динамо Киров» стартовало с ничьей против «Волгара» (0:0), что показывает сильную игру в обороне, но недостаточную результативность в атаке. В последних 5 матчах «Динамо Киров» забивает 7 голов (в среднем 1.40 гола за игру), но также пропускает 6 голов, что даeт 1.20 пропущенных голов за матч.

Команда продемонстрировала хорошую игру в защите, но ей нужно улучшить свою атакующую линию, чтобы создать больше моментов. В выездных играх «Динамо Киров» будет делать ставку на оборону и контратаки, пытаясь использовать ошибки соперника.

Факты о командах

«Динамо-2»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.40 гола забито, 1.00 пропущено за 5 матчей
  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах против «Динамо Киров»

«Динамо Киров»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 1.40 гола забито, 1.20 пропущено за 5 матчей
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • Пропускает в 4 последних выездных матчах

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
2
Забитых мячей
4
0.67
В среднем за матч
1.33
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
0 : 1
25.05.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Динамо Киров
2 : 0
12.04.2025
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Динамо-2
2 : 1
09.09.2023
Динамо Киров

Прогноз на матч «Динамо-2» – «Динамо Киров»

Обе команды имеют атакующие возможности, но «Динамо-2» показывает более высокую результативность в последних матчах, в то время как «Динамо Киров» больше полагается на оборону. Исходя из этого, можно ожидать равную борьбу, но с небольшим перевесом в сторону хозяев поля, так как «Динамо-2» будет стремиться победить на своeм стадионе. Ожидается, что команды обменяются голами, но московская команда сможет удержать преимущество.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо-2» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.85
Победа «Динамо-2»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Динамо Киров Динамо-2
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