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«Родина-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 2.00

25 июля 2025 12:39
Родина-2 - Кубань
26 июл. 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Обе команды забьют
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Второй тур Второй лиги А предложит болельщикам интересную встречу между атакующими и результативными командами. И «Родина-2», и «Кубань» уверенно стартовали в новом сезоне, выиграв свои матчи с одинаковым счeтом 2:0. Обе команды занимают первые строчки таблицы и демонстрируют стабильную результативность, однако имеют проблемы в обороне. Всe это обещает открытую и голевую игру в Москве.

«Родина-2»

Молодeжный состав «Родины» продолжает проявлять себя как амбициозная и атакующая команда. В прошлом туре коллектив уверенно разобрался с «Авангардом» в Курске (2:0), а всего за последние 5 матчей забил 10 мячей. Команда отличается стабильностью в атаке – забивает в 6 встречах подряд. В среднем по этим матчам «Родина-2» оформляет 2 гола за игру.

Однако защита остаeтся уязвимой: 7 пропущенных голов за 5 матчей, при среднем показателе 1.40. Отдельный момент – форма на домашнем стадионе. Команда не может победить в 6 последних матчах на своeм поле, и это настораживает на фоне сильного соперника.

«Кубань»

Краснодарцы показывают мощную и агрессивную игру на старте сезона. Победа над «Динамо Владивосток» (2:0) стала продолжением неплохой формы. В пяти последних матчах команда забила 10 голов (в среднем по 2 за игру) и неизменно отличалась результативностью в каждом из них.

В то же время оборонительные показатели остаются неидеальными: 9 пропущенных мячей за тот же период (в среднем 1.80 за игру). Но «Кубань» уверенно чувствует себя в атакующей фазе и вполне способна воспользоваться слабостями обороны соперника, особенно на выезде.

Факты о командах

«Родина-2»

  • Не выигрывает в 6 последних домашних матчах
  • Забивает в 6 последних играх
  • В среднем: 2.00 забитых и 1.40 пропущенных гола за игру
  • 10 голов в 5 матчах

«Кубань»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.00 забитых и 1.80 пропущенных гола за игру
  • Победа в первом туре – 2:0
  • 10 голов в 5 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
2
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Кубань
3 : 2
08.06.2025
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Родина-2
0 : 1
23.04.2025
Кубань

Прогноз на матч

Обе команды находятся в хорошем атакующем тонусе, при этом демонстрируя слабости в защите. Такие вводные почти идеально подходят для ставки на результативную игру. Особенно интересен вариант с обменом голами – обе команды забивают стабильно, а пропускают довольно часто. С учeтом плохой формы «Родины-2» дома и силы нападения «Кубани», можно также рассматривать вариант Х2.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Х2 (Кубань не проиграет) – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Кубани» больше 1 – коэффициент 1.90

2.00
Обе команды забьют
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Кубань Родина-2
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