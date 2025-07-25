«Родина-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 2.00

Второй тур Второй лиги А предложит болельщикам интересную встречу между атакующими и результативными командами. И «Родина-2», и «Кубань» уверенно стартовали в новом сезоне, выиграв свои матчи с одинаковым счeтом 2:0. Обе команды занимают первые строчки таблицы и демонстрируют стабильную результативность, однако имеют проблемы в обороне. Всe это обещает открытую и голевую игру в Москве.

«Родина-2»

Молодeжный состав «Родины» продолжает проявлять себя как амбициозная и атакующая команда. В прошлом туре коллектив уверенно разобрался с «Авангардом» в Курске (2:0), а всего за последние 5 матчей забил 10 мячей. Команда отличается стабильностью в атаке – забивает в 6 встречах подряд. В среднем по этим матчам «Родина-2» оформляет 2 гола за игру.

Однако защита остаeтся уязвимой: 7 пропущенных голов за 5 матчей, при среднем показателе 1.40. Отдельный момент – форма на домашнем стадионе. Команда не может победить в 6 последних матчах на своeм поле, и это настораживает на фоне сильного соперника.

«Кубань»

Краснодарцы показывают мощную и агрессивную игру на старте сезона. Победа над «Динамо Владивосток» (2:0) стала продолжением неплохой формы. В пяти последних матчах команда забила 10 голов (в среднем по 2 за игру) и неизменно отличалась результативностью в каждом из них.

В то же время оборонительные показатели остаются неидеальными: 9 пропущенных мячей за тот же период (в среднем 1.80 за игру). Но «Кубань» уверенно чувствует себя в атакующей фазе и вполне способна воспользоваться слабостями обороны соперника, особенно на выезде.

Факты о командах

«Родина-2»

Не выигрывает в 6 последних домашних матчах

Забивает в 6 последних играх

В среднем: 2.00 забитых и 1.40 пропущенных гола за игру

10 голов в 5 матчах

«Кубань»

Забивает в 5 последних матчах

В среднем: 2.00 забитых и 1.80 пропущенных гола за игру

Победа в первом туре – 2:0

10 голов в 5 последних матчах

Прогноз на матч

Обе команды находятся в хорошем атакующем тонусе, при этом демонстрируя слабости в защите. Такие вводные почти идеально подходят для ставки на результативную игру. Особенно интересен вариант с обменом голами – обе команды забивают стабильно, а пропускают довольно часто. С учeтом плохой формы «Родины-2» дома и силы нападения «Кубани», можно также рассматривать вариант Х2.

Рекомендованные ставки: