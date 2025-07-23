24 июля на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле состоится один из самых интригующих матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы – «Бешикташ» против солигорского «Шахтера». Встречаются команды с ярко выраженным атакующим потенциалом, но с разной стабильностью в защите. Турки будут стремиться доказать преимущество на домашней арене, но белорусский клуб впечатляет серией без поражений и результативностью.

«Бешикташ»

Стамбульский клуб подходит к встрече с мощной атакующей формой – 10 голов за 5 последних матчей, включая крупную победу над «Бодрумом» (4:0) в финале сезона Суперлиги. «Бешикташ» забивает в 11 матчах подряд, но при этом пропускает в 3 последних встречах. Средняя результативность – 2.00 забитых и 1.20 пропущенных за игру.

Товарищеские встречи против австрийских и словацких клубов выявили проблемы в обороне: поражения от «Петржалки» и «Вольфсберга» говорят о недоработках в позиционной защите. Однако дома, при поддержке трибун, команда действует смелее, агрессивнее и чаще использует фланговые атаки.

«Шахтер»

Белорусский клуб демонстрирует отличную серию – 12 матчей без поражений и всего один пропущенный мяч за 5 последних игр. Команда показывает сбалансированную игру: 13 забитых голов, 0.20 пропущенных в среднем, при этом не пропускает в 3 матчах подряд. Важный акцент – уверенные выступления в Лиге Европы: разгром «Ильвеса» 6:0 и нулевая ничья на выезде.

«Шахтер» строит игру от контроля и дисциплины. Команда умеет наказывать за малейшие ошибки и грамотно распоряжается моментами, особенно на контратаках. Однако давление в Стамбуле будет серьeзным испытанием, особенно в условиях высокого темпа и прессинга от «Бешикташа».

Факты о командах

«Бешикташ»

В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 11 матчах подряд

Пропускает в 3 последних матчах

Только 1 победа в 4 последних товарищеских матчах

«Шахтер»

В среднем: 2.60 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 12 матчах

Не пропускает в 3 последних играх

6:0 в Лиге Европы против «Ильвеса»

Прогноз на матч

Обе команды обладают сильными сторонами в атаке, но «Шахтер» выглядит более организованным в обороне. Однако в Стамбуле будет сложно играть первым номером. «Бешикташ» попытается навязать давление с первых минут, но рискует нарваться на быстрые выпады соперника. Вероятен открытый матч с голами с обеих сторон, но хозяева вряд ли проиграют.

Рекомендованные ставки: