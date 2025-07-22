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«Бранн» – «Зальцбург»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 3.20

22 июля 2025 8:05
Бранн - Зальцбург
23 июл. 2025, среда 20:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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3.20
1Х – «Бранн» не проиграет
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В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бранн» примет австрийский «Зальцбург». Матч состоится в Бергене, где хозяева традиционно уверенно играют при поддержке родных трибун. Несмотря на статус андердога, норвежский клуб имеет реальные шансы удивить соперника, который в еврокубках испытывает проблемы.

«Бранн»

Норвежская команда не отличается высокой результативностью – в пяти последних матчах всего 5 забитых мячей (в среднем 1.00 за игру). Но при этом дома «Бранн» стабилен: четыре победы подряд, включая уверенную викторию над «Викингом» (3:1). Оборона работает нестабильно – 1.40 пропущенных за матч, при этом команда допускает голы в трeх последних встречах. Тем не менее, на своeм поле коллектив прибавляет, и именно домашняя форма станет решающим фактором для шансов на успех.

«Зальцбург»

Австрийский чемпион переживает не лучшие времена в Лиге чемпионов – три поражения подряд в еврокубках, включая неудачи на Клубном чемпионате мира. Проблемы есть и в обороне: в трeх последних матчах команда неизменно пропускала, а в среднем – 1.40 гола за игру. В атаке Зальцбург также далeк от оптимума – только 5 голов за 5 матчей (1.00 в среднем). Несмотря на статус более именитой команды, коллектив не демонстрирует уверенности, особенно на выезде.

Факты о командах

«Бранн»

  • Победы в 4 последних домашних матчах
  • В среднем 1.00 гола за игру
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Уверенное выступление в национальном чемпионате

«Зальцбург»

  • Три поражения подряд в Лиге чемпионов
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.00 гола за игру
  • Не забивает более двух голов с конца июня

Прогноз на матч «Бранн» – «Зальцбург»

На фоне последних результатов «Бранн» может предложить «Зальцбургу» не только достойную конкуренцию, но и диктовать свои условия дома. Хозяева набрали уверенность на своeм стадионе и стабильно добиваются результата. У гостей, несмотря на более высокий рейтинг, есть очевидные проблемы в еврокубках, особенно в обороне. Предположим, что «Бранн» не проиграет этот матч, а также велика вероятность, что игра будет результативной с обеих сторон. Важно, что мотивация у хозяев выше – любой положительный результат на своeм поле серьeзно повысит шансы на выход в следующий раунд.

Рекомендованные ставки:

  • 1Х – «Бранн» не проиграет – коэффициент 3.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Бранн» больше 1 – коэффициент 2.15

3.20
1Х – «Бранн» не проиграет
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Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Зальцбург Бранн
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