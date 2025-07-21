22 июля на «Alphamega Stadium» кипрский «Пафос» примет грозного соперника – израильский «Маккаби Тель-Авив» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обе команды активно провели летнюю подготовку, и матч обещает стать ярким стартом в их еврокубковой кампании.

«Пафос»

Команда из Кипра подошла к квалификации в неплохой форме. За пять последних матчей клуб не проиграл ни разу, выиграв три из них. Среди побед – уверенная игра против «Вальядолида» (3:2) и сухая победа над «Лейтон Ориент» (1:0). Средняя результативность в атаке – 1.40 гола за игру, что подтверждает стабильность в созидании. При этом оборона команды не без изъянов – в среднем 1.00 пропущенный гол за матч, а в трeх последних встречах команда позволяла соперникам отличиться. Тем не менее, «Пафос» играет дисциплинированно и может навязать борьбу фавориту на домашнем поле.

«Маккаби Тель-Авив»

Израильский гранд находится в выдающейся форме. Команда выиграла 5 последних матчей с общей разницей мячей 28:2, включая разгром CSM Satu Mare со счeтом 12:0 и уверенные победы в национальном чемпионате. Средняя результативность – 5.60 гола за матч, а оборона действует почти безошибочно: 0.40 пропущенных. «Маккаби» стабильно забивает, причeм делает это в 14 матчах подряд. Очевидно, что израильтяне находятся на пике и намерены уверенно пройти этот этап.

Факты о командах

«Пафос»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено за 5 последних игр

Забивает в 4 матчах подряд

Победа 3:2 над «Вальядолидом» в последнем матче

«Маккаби Тель-Авив»

Победа в 5 последних матчах

В среднем: 5.60 забито, 0.40 пропущено за игру

Забивает в 14 играх подряд

Разгром 12:0 над CSM Satu Mare

Прогноз на матч «Пафос» – «Маккаби Тель-Авив»

Форма «Маккаби» впечатляет, но матч пройдeт в гостях, где давление и организация соперника могут повлиять на результат. «Пафос» дома опасен и регулярно забивает, а значит, способен создать моменты и даже поразить ворота. Тем не менее, атакующая мощь «Маккаби» и высокая реализация позволяют ожидать победы гостей. Наиболее вероятный сценарий – обмен голами и победа израильского клуба.

Рекомендованные ставки: