22 июля на стадионе «МФА Сентенари» состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Хэмран» из Мальты примет украинское «Динамо Киев». Обе команды уже преодолели первый барьер, но теперь уровень сопротивления заметно возрастает – особенно для хозяев, которым предстоит встреча с более опытным и классным соперником.

«Хэмран»

Мальтийская команда приятно удивила, выбив в предыдущем раунде литовский «Жальгирис» после серии пенальти. Несмотря на общий счeт 2:2 по итогам двух матчей, «Хэмран» проявил характер, выиграв дома 2:0. Однако в целом атакующий потенциал команды выглядит скромно – всего 4 гола в 5 последних матчах. Примерно столько же команда и пропустила, демонстрируя сдержанный, но не безупречный стиль.

Команда редко рискует и делает ставку на плотную игру в обороне. Преимуществом можно считать уверенность в домашних матчах и моральный подъeм после победы над более рейтинговым соперником. Однако в матче против «Динамо» фактор класса может сыграть ключевую роль.

«Динамо Киев»

Киевляне провели насыщенную серию товарищеских встреч и подходят к матчу после поражения от «Осиека» и ничьей с «Корвинулом». Команда пропускает и забивает в среднем по одному мячу за игру, при этом отмечается некоторая нестабильность в атаке. Всего 5 забитых голов за 5 матчей говорят о нехватке свежих идей впереди.

Тем не менее «Динамо» располагает более глубоким и опытным составом, а матчи с соперниками из разных стилей помогли наработать разнообразные сценарии. Несмотря на не самую яркую форму, украинская команда объективно выше классом и должна использовать свои моменты на фоне более слабой обороны «Хэмрана».

Факты о командах

«Хэмран»

Победа над «Жальгирисом» 2:0 в домашнем матче

В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено (5 последних игр)

Забивает в 3 из 5 последних матчей

Только одна победа в основное время за последние 5 матчей

«Динамо Киев»

Победы в 2 из 5 последних игр

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (5 последних матчей)

3 забитых гола за последние 3 матча

Стабильность в обороне при равных соперниках

Прогноз на матч «Хэмран» – «Динамо Киев»

«Хэмран» наверняка будет действовать от обороны, стараясь сдерживать натиск гостей, как это было в матче с «Жальгирисом». Однако «Динамо» способно взламывать низкий блок и создавать давление за счeт класса и глубины состава. Исходя из формы команд, более логичным выглядит минимальный успех украинской команды без результативной перестрелки.

Рекомендованные ставки: