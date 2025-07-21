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«Хэмран» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.72

21 июля 2025 10:48
Хэмран - Динамо К
22 июл. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.72
Победа «Динамо Киев»
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22 июля на стадионе «МФА Сентенари» состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Хэмран» из Мальты примет украинское «Динамо Киев». Обе команды уже преодолели первый барьер, но теперь уровень сопротивления заметно возрастает – особенно для хозяев, которым предстоит встреча с более опытным и классным соперником.

«Хэмран»

Мальтийская команда приятно удивила, выбив в предыдущем раунде литовский «Жальгирис» после серии пенальти. Несмотря на общий счeт 2:2 по итогам двух матчей, «Хэмран» проявил характер, выиграв дома 2:0. Однако в целом атакующий потенциал команды выглядит скромно – всего 4 гола в 5 последних матчах. Примерно столько же команда и пропустила, демонстрируя сдержанный, но не безупречный стиль.

Команда редко рискует и делает ставку на плотную игру в обороне. Преимуществом можно считать уверенность в домашних матчах и моральный подъeм после победы над более рейтинговым соперником. Однако в матче против «Динамо» фактор класса может сыграть ключевую роль.

«Динамо Киев»

Киевляне провели насыщенную серию товарищеских встреч и подходят к матчу после поражения от «Осиека» и ничьей с «Корвинулом». Команда пропускает и забивает в среднем по одному мячу за игру, при этом отмечается некоторая нестабильность в атаке. Всего 5 забитых голов за 5 матчей говорят о нехватке свежих идей впереди.

Тем не менее «Динамо» располагает более глубоким и опытным составом, а матчи с соперниками из разных стилей помогли наработать разнообразные сценарии. Несмотря на не самую яркую форму, украинская команда объективно выше классом и должна использовать свои моменты на фоне более слабой обороны «Хэмрана».

Факты о командах

«Хэмран»

  • Победа над «Жальгирисом» 2:0 в домашнем матче
  • В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено (5 последних игр)
  • Забивает в 3 из 5 последних матчей
  • Только одна победа в основное время за последние 5 матчей

«Динамо Киев»

  • Победы в 2 из 5 последних игр
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (5 последних матчей)
  • 3 забитых гола за последние 3 матча
  • Стабильность в обороне при равных соперниках

Прогноз на матч «Хэмран» – «Динамо Киев»

«Хэмран» наверняка будет действовать от обороны, стараясь сдерживать натиск гостей, как это было в матче с «Жальгирисом». Однако «Динамо» способно взламывать низкий блок и создавать давление за счeт класса и глубины состава. Исходя из формы команд, более логичным выглядит минимальный успех украинской команды без результативной перестрелки.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

1.72
Победа «Динамо Киев»
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Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Динамо К Хэмран
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