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«Линкольн» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.40

21 июля 2025 9:00
Линкольн - Црвена Звезда
22 июл. 2025, вторник 19:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.40
Победа «Црвены Звезды»
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22 июля на стадионе «Европа Пойнт» в Гибралтаре состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Линкольном» и «Црвеной Звездой». Гибралтарский клуб впервые получил шанс продвинуться вглубь турнира, но на пути у него – опытный и титулованный соперник.

«Линкольн»

Клуб из Гибралтара пребывает в феноменальной форме: 9 побед подряд, стабильная реализация моментов и уверенная оборона. В двухраундовом противостоянии с «Викингуром» команда выглядела организованно, играла с самоотдачей и сумела сохранить ворота сухими в домашнем матче. В пяти последних встречах «Линкольн» забил 10 мячей, при этом пропустил всего 2, что говорит о качественной игре в защите. У коллектива неплохая структура и слаженность в линиях, но уровень внутренних соперников – совсем не тот, что в Сербии.

«Црвена Звезда»

Сербы входят в квалификацию Лиги чемпионов с большим опытом и уверенной формой. Клуб не проигрывает на протяжении пяти матчей, забив за этот отрезок 13 мячей. В товарищеских встречах команда наигрывала сразу несколько атакующих схем, демонстрируя вариативность и глубину состава. В последнем официальном матче «Црвена Звезда» разгромила «Явор» 4:0, что подтверждает высокую степень готовности к сезону. Команда делает ставку на быстрый контроль мяча, давление на чужой половине и реализацию стандартов.

Факты о командах:

«Линкольн»

  • Победы в 9 последних матчах
  • В среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает всего 0.40 гола за игру
  • 6 сухих матчей в 8 последних

«Црвена Звезда»

  • Не проигрывает 5 игр подряд
  • В среднем 2.60 гола за игру
  • Победа 4:0 в последнем официальном матче
  • Пропускает 0.80 гола за игру

Прогноз на матч

Силы на бумаге неравны: «Црвена Звезда» превосходит по классу, опыту и подбору игроков. «Линкольн» способен навязать борьбу, особенно на своeм поле, но сербы играют слишком уверенно, чтобы упустить инициативу. В первом матче они постараются обеспечить себе комфортное преимущество.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Црвены Звезды» – коэффициент 1.40
  • Фора -1.5 на «Црвену Звезду» – коэффициент 1.95
  • «Црвена Звезда» забьeт в первом тайме – коэффициент 1.72

1.40
Победа «Црвены Звезды»
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Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Црвена Звезда Линкольн
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