На стадии второго квалификационного раунда Лиги чемпионов кипрский «Пафос» примет одного из фаворитов квалификации – «Маккаби Тель-Авив». Хозяева провели насыщенную подготовку через спарринги с европейскими и африканскими клубами, тогда как гости демонстрируют ударную форму уже в июле и подходят к матчу с впечатляющей серией побед и результативностью.

«Пафос»

Киприоты не проигрывают в 9 из 11 последних матчей и подходят к еврокубкам с настроем, но без официальных игр. В 5 июльских спаррингах «Пафос» забил 7 голов и выглядел уверенно в атаке, пусть и против команд разного уровня. Средняя результативность – 1.40 гола за игру, стабильная реализация и способность находить моменты даже под давлением.

Слабое звено – оборона. В 4 из 5 последних матчей команда пропускала, включая 2 мяча от «Уимблдона» и «Вальядолида». Показатель 1.00 пропущенного мяча за игру может усугубиться на фоне скоростной и агрессивной атаки израильтян. При этом «Пафос» не проиграл ни одного спарринга, и демонстрирует характер.

«Маккаби»

Израильтяне в превосходной форме. В 5 последних матчах «Маккаби» оформил 28 голов, включая разгром 12:0 в товарищеской игре и уверенные победы над соперниками в местной Премьер-лиге. Средняя результативность – 5.60 гола за матч, и эта цифра внушает опасения любому оборонительному построению.

При этом команда сохраняет надeжность в защите – всего 2 пропущенных мяча за 5 матчей и 0.40 в среднем. Победы в 5 матчах подряд и голы в 14 играх кряду подчeркивают стабильность атаки. На фоне таких цифр «Маккаби» явно выглядит фаворитом пары, особенно учитывая еврокубковый опыт и функциональную готовность к сезону.

Факты о командах

«Пафос»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

В среднем: 1.40 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 матчах подряд

Победы над «Вальядолидом» и «Лейтон Ориентом»

«Маккаби»

5 побед подряд

В среднем: 5.60 гола забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 14 матчах подряд

Победы с крупным счeтом над «Маккаби Хайфа» и «Бейтаром»

Прогноз на матч «Пафос» – «Маккаби»

Матч обещает быть динамичным: «Пафос» играет дома и регулярно забивает, но «Маккаби» набрал потрясающую форму и превосходит соперника по всем ключевым показателям. Израильтяне, скорее всего, будут доминировать на протяжении всей встречи, а киприоты постараются ответить своими моментами. Голы с обеих сторон выглядят логичным вариантом, но преимущество гостей очевидно.

Рекомендованные ставки: