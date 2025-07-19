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«Актобе» – «Тобол»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 7.00

19 июля 2025 16:01
Актобе - Тобол
20 июл. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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7.00
Ничья со счетом: 1:1
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В воскресенье, 20 июля, в 17-м туре Премьер-лиги Казахстана сыграют «Актобе» и «Тобол». Матч пройдет в Актобе, начало – в 18:00 (мск).

«Актобе»

Команда Вячеслава Левчука находится на 4-й позиции в Премьер-лиге, набрав 32 очка. «Актобе» добыл 10 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 26:12.

«Актобе» оторвался от 5-го места на 7 очков. Отставание от 2-го места составляет 4 очка, от 1-го – 8.

Последние результаты «Актобе»:

  • 17.07.25 «Актобе» – «Легия» – 0:1 Лига Европы;
  • 10.07.25 «Легия» – «Актобе» – 1:0 Лига Европы;
  • 05.07.25 «Актобе» – «Атырау» – 2:0 Премьер-лига.

«Тобол»

«Тобол» набрал 34 очка и занимает 3-е место в таблице Премьер-лиги. Подопечные Нурбола Жумаскалиева добыли 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 26:12.

Предыдущие результаты «Тобола» в Премьер-лиге:

  • 13.07.25 «Тобол» – «Окжетпес» – 2:1;
  • 05.07.25 «Елимай» – «Тобол» – 2:3;
  • 29.06.25 «Тобол» – «Женис» – 2:2.

Очные встречи

  • 19.04.25 «Тобол» – «Актобе» – 2:0 Премьер-лига;
  • 22.09.24 «Тобол» – «Актобе» – 3:0 Премьер-лига;
  • 06.07.24 «Тобол» – «Актобе» – 2:0 Кубок лиги;
  • 30.06.24 «Актобе» – «Тобол» – 3:4 Премьер-лига;
  • 20.08.23 «Актобе» – «Тобол» – 1:1 Премьер-лига.

Прогноз на матч «Актобе» – «Тобол»

За последние 3 года команды провели 10 игр в разных турнирах, и только в одной встрече победил «Актобе» (при 2 ничьих). Обе команды в этом сезоне претендуют на медали, поэтому игра будет с равными шансами. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.00.

7.00
Ничья со счетом: 1:1
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Тобол Актобе
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