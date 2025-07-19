В воскресенье, 20 июля, в 1-м туре российской Первой лиги сыграют «Торпедо» Москва и «Челябинск». Игра состоится в Химках, начало – в 18:00 (мск).

«Торпедо»

Команда Олега Кононова заняла 2-е место по итогам чемпионата Первой лиги сезона 2024/25, набрав 65 очков. «Торпедо» добыло 17 побед, 14 раз сыграло вничью и потерпело 3 поражения, разница мячей – 51:25.

Команда завоевала право на повышение в классе. Но в межсезонье грянул скандал: руководство клуба обвинили в попытке подкупа судей с целью влияния на результаты игр. По результатам расследования «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ в сезоне 2025/26.

Результаты «Торпедо» в межсезонье:

12.07.25 «Торпедо» – «Родина» – 0:0;

05.07.25 «Локомотив» – «Торпедо» – 0:0;

29.06.25 «Спартак» М – «Торпедо» – 3:1;

21.06.25 «Торпедо» – «Шинник» – 1:1.

«Челябинск»

«Челябинск» в прошлом сезоне набрал 35 очков в группе «Золото» Второй лиги и занял 1-е место в таблице. Подопечные Романа Пилипчука добыли 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 27:18.

В переходных играх за право выхода в Первую лигу челябинцы переиграли «Волгарь» – 1:1, 0:0 (пен. 4:2).

Результаты «Челябинска» в межсезонье:

13.07.25 «Челябинск» – «Тюмень» – 3:1;

08.07.25 «Челябинск» – «Торпедо» Миасс – 3:1.

Очные встречи

19.08.25 «Торпедо» – «Челябинск» – 2:1;

07.07.25 «Торпедо» – «Челябинск» – 1:1.

Прогноз на матч «Торпедо» – «Челябинск»

Несмотря на скандал и не лучшую атмосферу в клубе, фаворит встречи – «Торпедо». Наш прогноз – победа хозяев 2:0 с коэффициентом 6.50.