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«Торпедо» Москва – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 6.50

19 июля 2025 16:43
Торпедо - Челябинск
20 июл. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
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6.50
Победа «Торпедо» со счетом: 2:0
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В воскресенье, 20 июля, в 1-м туре российской Первой лиги сыграют «Торпедо» Москва и «Челябинск». Игра состоится в Химках, начало – в 18:00 (мск).

«Торпедо»

Команда Олега Кононова заняла 2-е место по итогам чемпионата Первой лиги сезона 2024/25, набрав 65 очков. «Торпедо» добыло 17 побед, 14 раз сыграло вничью и потерпело 3 поражения, разница мячей – 51:25.

Команда завоевала право на повышение в классе. Но в межсезонье грянул скандал: руководство клуба обвинили в попытке подкупа судей с целью влияния на результаты игр. По результатам расследования «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ в сезоне 2025/26.

Результаты «Торпедо» в межсезонье:

  • 12.07.25 «Торпедо» – «Родина» – 0:0;
  • 05.07.25 «Локомотив» – «Торпедо» – 0:0;
  • 29.06.25 «Спартак» М – «Торпедо» – 3:1;
  • 21.06.25 «Торпедо» – «Шинник» – 1:1.

«Челябинск»

«Челябинск» в прошлом сезоне набрал 35 очков в группе «Золото» Второй лиги и занял 1-е место в таблице. Подопечные Романа Пилипчука добыли 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 27:18.

В переходных играх за право выхода в Первую лигу челябинцы переиграли «Волгарь» – 1:1, 0:0 (пен. 4:2).

Результаты «Челябинска» в межсезонье:

  • 13.07.25 «Челябинск» – «Тюмень» – 3:1;
  • 08.07.25 «Челябинск» – «Торпедо» Миасс – 3:1.

Очные встречи

  • 19.08.25 «Торпедо» – «Челябинск» – 2:1;
  • 07.07.25 «Торпедо» – «Челябинск» – 1:1.

Прогноз на матч «Торпедо» – «Челябинск»

Несмотря на скандал и не лучшую атмосферу в клубе, фаворит встречи – «Торпедо». Наш прогноз – победа хозяев 2:0 с коэффициентом 6.50.

6.50
Победа «Торпедо» со счетом: 2:0
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Автор: Миронов Николай
Россия. PARI Первая лига Челябинск Торпедо
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