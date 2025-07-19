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«Текстильщик» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.85

19 июля 2025 9:12
Текстильщик - Тюмень
20 июл. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
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1.85
Победа «Текстильщика» – коэффициент 1.85
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20 июля на стадионе «Текстильщик» в Иваново состоится матч 1-го тура Второй лиги А России, в котором встретятся «Текстильщик» и «Тюмень». Ожидается интересное противостояние, учитывая текущую форму обеих команд.

«Текстильщик»

«Текстильщик» не проигрывает в 8 из последних 10 матчей на своeм стадионе, что даeт им уверенность перед предстоящим матчем. В последних 5 играх команда забила всего 3 гола (в среднем 0.60 за игру) и пропустила 7 голов (1.40 за игру). Команда испытывает проблемы с результативностью, но стабильность на своeм поле и крепкая оборона, несмотря на пропущенные голы, могут сыграть важную роль в предстоящем поединке.

В последнем матче «Текстильщик» проиграл «Калуге» 0:1, что также свидетельствует о трудностях в атаке. Однако на родном стадионе «Текстильщик» будет стремиться к победе, и в этом матче они могут вновь полагаться на свою защиту.

«Тюмень»

«Тюмень» столкнулась с трудностями в последних играх, проиграв 4 последних матча. В последних 5 играх команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустила 12 голов (в среднем 2.40 за игру). Проблемы с обороной явно сказываются на результатах команды, и в предстоящем матче эти слабости могут быть использованы соперником. В последнем матче «Тюмень» победила «Челябинск» 3:1, но на выезде они всe же продемонстрировали нестабильность.

Хотя в атаке «Тюмень» забивает регулярно, пропускают они слишком много, что ставит их в затруднительное положение, особенно в гостевых играх.

Факты о командах

«Текстильщик»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей
  • В последних 5 играх забил 3 гола (0.60 за игру)
  • Пропустил 7 голов в последних 5 играх (1.40 за игру)
  • Забивает в 3 последних домашних матчах

«Тюмень»

  • Проиграла в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх забил 7 голов (1.40 за игру)
  • Пропустил 12 голов в последних 5 играх (2.40 за игру)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Тюмень»

«Текстильщик» является фаворитом встречи, играя на своeм поле и имея стабильность в защите. Несмотря на проблемы с результативностью, команда будет использовать свою защиту как основное оружие в этом матче. «Тюмень» столкнулась с большими проблемами в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за игру, что может стать слабым звеном в противостоянии с более организованным «Текстильщиком».

Прогнозируется, что «Текстильщик» одержит победу в этом матче, так как они сильнее в защите и имеют больше шансов использовать ошибки обороны «Тюмени».

Рекомендация:

  • Победа «Текстильщика» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10

1.85
Победа «Текстильщика» – коэффициент 1.85
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Тюмень Текстильщик
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