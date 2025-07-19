20 июля на стадионе «Текстильщик» в Иваново состоится матч 1-го тура Второй лиги А России, в котором встретятся «Текстильщик» и «Тюмень». Ожидается интересное противостояние, учитывая текущую форму обеих команд.

«Текстильщик»

«Текстильщик» не проигрывает в 8 из последних 10 матчей на своeм стадионе, что даeт им уверенность перед предстоящим матчем. В последних 5 играх команда забила всего 3 гола (в среднем 0.60 за игру) и пропустила 7 голов (1.40 за игру). Команда испытывает проблемы с результативностью, но стабильность на своeм поле и крепкая оборона, несмотря на пропущенные голы, могут сыграть важную роль в предстоящем поединке.

В последнем матче «Текстильщик» проиграл «Калуге» 0:1, что также свидетельствует о трудностях в атаке. Однако на родном стадионе «Текстильщик» будет стремиться к победе, и в этом матче они могут вновь полагаться на свою защиту.

«Тюмень»

«Тюмень» столкнулась с трудностями в последних играх, проиграв 4 последних матча. В последних 5 играх команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустила 12 голов (в среднем 2.40 за игру). Проблемы с обороной явно сказываются на результатах команды, и в предстоящем матче эти слабости могут быть использованы соперником. В последнем матче «Тюмень» победила «Челябинск» 3:1, но на выезде они всe же продемонстрировали нестабильность.

Хотя в атаке «Тюмень» забивает регулярно, пропускают они слишком много, что ставит их в затруднительное положение, особенно в гостевых играх.

Факты о командах

«Текстильщик»

Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей

В последних 5 играх забил 3 гола (0.60 за игру)

Пропустил 7 голов в последних 5 играх (1.40 за игру)

Забивает в 3 последних домашних матчах

«Тюмень»

Проиграла в 4 последних матчах

В последних 5 играх забил 7 голов (1.40 за игру)

Пропустил 12 голов в последних 5 играх (2.40 за игру)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Тюмень»

«Текстильщик» является фаворитом встречи, играя на своeм поле и имея стабильность в защите. Несмотря на проблемы с результативностью, команда будет использовать свою защиту как основное оружие в этом матче. «Тюмень» столкнулась с большими проблемами в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за игру, что может стать слабым звеном в противостоянии с более организованным «Текстильщиком».

Прогнозируется, что «Текстильщик» одержит победу в этом матче, так как они сильнее в защите и имеют больше шансов использовать ошибки обороны «Тюмени».

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