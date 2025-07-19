20 июля на стадионе «Ленинградец» в Санкт-Петербурге состоится матч 1-го тура Второй лиги А России, в котором встретятся «Ленинградец» и «Алания». Ожидается интересное противостояние, учитывая текущую форму команд и их статистику.

«Ленинградец»

«Ленинградец» подходит к матчу с хорошими результатами в последних играх. В последних 5 матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за игру), но при этом пропустила 9 голов (в среднем 1.80 за игру). В последних 7 играх «Ленинградец» забивал в каждом матче, что подчеркивает их атакующую мощь. Однако оборона команды также имеет слабые стороны, что делает их уязвимыми для сильных соперников.

В последней игре «Ленинградец» победил «Спартак Кострому» 1:0, что продлило их серию без поражений. Несмотря на хорошие результаты, команда продолжает испытывать проблемы с пропущенными голами, и эта проблема может стать ключевой в предстоящем матче.

«Алания»

«Алания» в последних играх показывает похожую картину: команда забивает 5 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.00 гола за игру), но пропускает 8 голов (в среднем 1.60 за игру). В последних 4 матчах «Алания» пропускала голы, что указывает на слабые места в обороне. В последних матчах команда не смогла одержать победу в двух из трех встреч.

«Алания» имеет опыт игры в Первой лиге, что дает им преимущество в плане подготовки. Но их проблемы в защите могут стать проблемой против атакующего «Ленинградца». Команда занимает среднее положение в турнире, и для них важно не терять очки в таких матчах.

Факты о командах

«Ленинградец»

В последних 5 играх забил 6 голов (1.20 за игру)

Пропустил 9 голов в последних 5 играх (1.80 за игру)

Забивает в 7 последних матчах

Не проигрывает в 4 последних играх

«Алания»

В последних 5 играх забил 5 голов (1.00 за игру)

Пропустил 8 голов в последних 5 играх (1.60 за игру)

Пропускает в 4 последних матчах

Не выиграл в 2 из 3 последних встреч

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Алания»

«Ленинградец» выглядит фаворитом этого матча, особенно с учeтом их стабильной атаки и уверенности в последних играх. Они забивают в каждом матче, но пропускают слишком много, что создаeт опасности для их обороны. «Алания», несмотря на опыт, продолжает сталкиваться с проблемами в защите, что даeт шансы «Ленинградцу» на победу.

Ожидается, что «Ленинградец» одержит победу, но маловероятно, что обе команды забьют в этом матче, учитывая слабые стороны обеих команд в обороне.

Рекомендация: