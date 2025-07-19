20 июля на стадионе «Центральный» в Красноярске стартует новый сезон Первой лиги. «Енисей» примет «Чайку» в первом туре, и на бумаге хозяева выглядят заметно предпочтительнее.

«Енисей»

Команда завершила прошлый сезон на положительной ноте и в межсезонье сохранила боевой настрой. В последних 5 матчах «Енисей» забил 10 голов, то есть в среднем по 2.00 за игру, и не проигрывает в 3 официальных встречах подряд. В недавнем матче против «Тюмени» клуб добился победы со счeтом 4:3, показав атакующий потенциал, но и неустойчивость в обороне. Пропущено 6 мячей за 5 матчей – 1.20 в среднем. При этом команда стабильно создает моменты, а на своeм поле традиционно играет с напором. Последние спарринги также были насыщены атакующей игрой.

«Чайка»

Гости проводят слабую серию: не побеждают в 10 выездных матчах подряд. За 5 последних игр в активе команды лишь 2 гола (0.40 в среднем) и 7 пропущенных мячей (1.40 за игру). В минувшем туре «Чайка» уступила «Соколу» 0:1 и снова выглядела беззубо в атаке. Оборона допускает ошибки под давлением, а выездная форма остается ахиллесовой пятой. Команда слабо действует на чужом поле и едва ли способна навязать борьбу активному «Енисею».

Факты о командах

«Енисей»

Не проигрывает в 3 последних официальных матчах

В последних 5 играх: 10 забито, 6 пропущено

В среднем: 2.00 гола за матч

«Чайка»

Без побед в 10 выездных играх

В последних 5 матчах: 2 забито, 7 пропущено

В среднем: 0.40 гола забито, 1.40 пропущено

Прогноз на матч «Енисей» – «Чайка»

Форма «Енисея» и проблемы «Чайки» в выездных играх позволяют рассматривать хозяев как явного фаворита. Команда из Красноярска показывает уверенную игру в атаке и регулярно забивает. «Чайка» не демонстрирует устойчивости ни в атаке, ни в обороне, и вряд ли сможет остановить хозяев. Прогноз – уверенная победа «Енисея».

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