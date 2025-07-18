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Прогноз на точный счeт матча «Спартак» - «Динамо» Махачкала: РПЛ, 19 июля 2025

18 июля 2025 8:10
Спартак - Динамо Мх
19 июл. 2025, суббота 20:30 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
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1.58
победа «Динамо» с форой +1,5
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19 июля 2025 года в 20:30 состоится матч первого тура нового сезона в российской Премьер-Лиге. «Спартак» будет принимать «Динамо» из Махачкалы.

«Спартак»

«Красно-белые» провели не самую выдающуюся трансферную кампанию (по крайней мере, на данном этапе), но перед «народной командой» все равно стоит задача бороться за чемпионство. По сути, перед стартом новой кампании ряды «Спартака» пополнил лишь опытнейший форвард Антон Заболотный.

Ходили слухи о том, что Москву покинет наставник «КБ» Деян Станкович, однако серб остался. Он и его подопечные предельно мотивированы на игру с «Динамо» из Махачкалы. Дело в том, что в прошлом сезоне «Спартак» дважды уступил «динамовцам» на своем поле (в РПЛ и Кубке страны).

Последние три игры:

  • Спартак – Спартак Суботица (Сербия) 4:1
  • Спартак – Крылья Советов 2:2
  • Спартак – Торпедо Москва 3:1

«Динамо» Махачкала

Махачкалинцы также не особо активничают на рынке. Клуб хотел сохранить костяк и зайти в новый сезон в сыгранном составе. Цель «Динамо» не меняется в сравнении с прошедшей кампанией – сохранить прописку в элитном футбольном дивизионе России.

Последние три игры:

  • Легион – Динамо Махачкала 3:1
  • Ростов – Динамо Махачкала 2:1
  • Зенит – Динамо Махачкала 2:0

Очные встречи:

  • Спартак – Динамо Махачкала 1:2
  • Динамо Махачкала – Спартак 0:1
  • Динамо Махачкала – Спартак 1:1

Прогноз на матч «Спартак» – «Динамо» Махачкала

«Динамо» успело заработать репутацию весьма неудобного оппонента для «красно-белых». Учитывая, что команды только набирают форму и вкатываются в новый соревновательный цикл, считаем, что гости как минимум смогут избежать поражения с большим разрывом в счете. Как максимум – и вовсе зацепятся за очки. Опыт подобного развития событий у «динамовцев» уже имеется.

Прогноз: победа «Динамо» с форой +1,5, коэффициент – 1.58. Прогноз на точный счет – 2:1/1:0.

1.58
победа «Динамо» с форой +1,5
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак
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