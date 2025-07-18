19 июля 2025 года в 18:00 состоится матч первого тура нового сезона в российской Премьер-Лиге. «Локомотив» на «РЖД Арене» примет вернувшийся в элиту ФК «Сочи».

«Локомотив»

«Железнодорожники» провели не самое громкое межсезонье. Из новобранцев выделим опытных Николая Комличенко (форвард, пришел из «Ростова»), а также экс-футболиста «Спартака» и «Зенита» Зелимхана Бакаева (свободный агент).

При этом у «Локо» имеются вполне определенные проблемы в обороне и этот вопрос пока не закрыт. Недавно подопечные Михаила Галактионова умудрились получить пять мячей в спарринге с московским «Динамо», что точно не порадовало ни тренерский штаб, ни фанов «железнодорожников».

Последние три игры:

Локомотив – Динамо Москва 1:5

Акрон – Локомотив 1:4

Локомотив – ЦСКА Москва 2:2

«Сочи»

«Южане» не без приключений вернулись в российскую Премьер-Лигу и теперь готовятся закрепиться в элитном дивизионе. Отметим, что помогать команде будут два «спартаковца», которые пополнили ряды «Сочи» в межсезонье – Михаил Игнатов (свободный агент) и Антон Зиньковский (аренда).

Последние три игры:

Сочи – Балтика 2:1

Пари НН – Сочи 1:3

Сочи – Пари НН 1:2

Очные встречи:

Локомотив – Сочи 2:2

Сочи – Локомотив 0:1

Локомотив – Сочи 3:0

Прогноз на матч «Локомотив» – «Сочи»

Статистически обе команды весьма результативны в очных дуэлях. Судите сами: на дистанции в 10 матчей в играх между «Локо» и «Сочи» средняя результативность составляет 2,7 гола за игру. С учетом того, что у «железнодорожников» имеются огрехи в обороне, а «южане» неплохо укомплектовали линию атаки, есть повод ждать зрелищного футбола.

Прогноз: обе команды забьют, коэффициент – 1,7; тотал больше 2,5 голов – 1,7. Прогноз на точный счет – 2:1.