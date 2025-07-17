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«Флуминенсе» – «Крузейро»: прогноз на матч 18 июля с 65% вероятностью захода ставки

17 июля 2025 12:18
Флуминенсе - Крузейро
18 июл. 2025, пятница 01:30 | Бразилия. Серия А, 14 тур
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1.72
Обе забьют – коэффициент 1.72
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На «Маракане» сойдутся команды, находящиеся в отличной форме. «Флуминенсе» успешно выступил на клубном чемпионате мира, а в Серии A набрал ход: 3 матча без поражений, 8 голов в 5 турах. «Крузейро» уверенно идeт вторым, не проигрывает с начала июня и разгромил «Гремио» 4:1 в последнем туре.

«Флуминенсе»

Команда стабильно забивает (в среднем 1.6 гола за игру) и имеет надeжный баланс: 5 голов пропущено в 5 турах. На своeм поле «Флуминенсе» силeн, а в очных встречах не проигрывал «Крузейро» в 6 из 8 последних матчей.

«Крузейро»

Оборона гостей надeжна – только 0.6 пропущенных в среднем за игру, но и атака результативна: Кайо Жорже забил 13 голов в сезоне. Серия из 8 матчей без поражений говорит о стабильности.

Прогноз на матч

Матч обещает быть равным: обе команды хороши, но «Флуминенсе» играет дома и традиционно удачен в очных матчах. Скорее всего, соперники обменяются голами.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • обе команды регулярно забивают (1.6 и 1.4 гола в среднем);
  • у «Флуминенсе» преимущество домашнего поля;
  • в 5 из 7 последних очных матчей «Флуминенсе» забивал.

Рекомендация: обе забьют – коэффициент 1.72

1.72
Обе забьют – коэффициент 1.72
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Крузейро Флуминенсе
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