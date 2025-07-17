На «Маракане» сойдутся команды, находящиеся в отличной форме. «Флуминенсе» успешно выступил на клубном чемпионате мира, а в Серии A набрал ход: 3 матча без поражений, 8 голов в 5 турах. «Крузейро» уверенно идeт вторым, не проигрывает с начала июня и разгромил «Гремио» 4:1 в последнем туре.
«Флуминенсе»
Команда стабильно забивает (в среднем 1.6 гола за игру) и имеет надeжный баланс: 5 голов пропущено в 5 турах. На своeм поле «Флуминенсе» силeн, а в очных встречах не проигрывал «Крузейро» в 6 из 8 последних матчей.
«Крузейро»
Оборона гостей надeжна – только 0.6 пропущенных в среднем за игру, но и атака результативна: Кайо Жорже забил 13 голов в сезоне. Серия из 8 матчей без поражений говорит о стабильности.
Прогноз на матч
Матч обещает быть равным: обе команды хороши, но «Флуминенсе» играет дома и традиционно удачен в очных матчах. Скорее всего, соперники обменяются голами.
Вероятность захода – около 65%, потому что:
- обе команды регулярно забивают (1.6 и 1.4 гола в среднем);
- у «Флуминенсе» преимущество домашнего поля;
- в 5 из 7 последних очных матчей «Флуминенсе» забивал.
Рекомендация: обе забьют – коэффициент 1.72