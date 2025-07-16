На стадионе Estádio Cicero de Souza Marques встретятся «Брагантино» и «Сан-Паулу». В последних играх «Брагантино» продолжает показывать стабильные результаты, выиграв 2 из последних 3 матчей. В свою очередь, «Сан-Паулу» испытывает трудности, проиграв 3 последних встречи. Ожидается, что «Брагантино» продолжит свою победную серию в домашнем матче.

«Брагантино»

«Брагантино» занимает 3-е место в турнире с 26 очками, показав отличные результаты в атаке и обороне. В последних 5 играх команда забила 11 голов и пропустила всего 4. В домашних матчах они не проигрывают в 7 из последних 9 встреч и будут стремиться закрепить своe высокое положение в турнире. Лучшими бомбардирами являются Исидро Питта, который забил 6 голов в 26 матчах.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» сейчас находится на 15-м месте с 12 очками и не выигрывает в последних 4 матчах. Они забили 4 гола в последних 5 играх, но также пропустили 10. В выездных матчах «Сан-Паулу» не показывает стабильности, и их защита оставляет желать лучшего. Хотя они традиционно трудные соперники, сейчас им предстоит сложная задача против хорошо организованного «Брагантино».

Прогноз на матч

«Брагантино» находится в хорошей форме, особенно в домашних играх, где они показывают отличные результаты. «Сан-Паулу» продолжает испытывать трудности в атаке и обороне. Ожидаем победу «Брагантино», особенно учитывая их текущую форму и домашнее преимущество.

Вероятность захода – около 60%, потому что:

«Брагантино» выиграл 2 из последних 3 матчей и имеет хорошую форму дома;

«Сан-Паулу» не может выиграть в последних 4 матчах и не показывает стабильных результатов в выездных играх;

В последних очных встречах «Брагантино» побеждал 2 из 3 матчей против «Сан-Паулу».

Рекомендация: ставка на победу «Брагантино» с коэффициентом 1.85.