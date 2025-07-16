Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брагантино» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч 17 июля с 60% вероятностью захода ставки

16 июля 2025 13:05
Брагантино - Сан-Паулу
17 июл. 2025, четверг 03:30 | Бразилия. Серия А, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Брагантино» с коэффициентом 1.85
Сделать ставку

На стадионе Estádio Cicero de Souza Marques встретятся «Брагантино» и «Сан-Паулу». В последних играх «Брагантино» продолжает показывать стабильные результаты, выиграв 2 из последних 3 матчей. В свою очередь, «Сан-Паулу» испытывает трудности, проиграв 3 последних встречи. Ожидается, что «Брагантино» продолжит свою победную серию в домашнем матче.

«Брагантино»

«Брагантино» занимает 3-е место в турнире с 26 очками, показав отличные результаты в атаке и обороне. В последних 5 играх команда забила 11 голов и пропустила всего 4. В домашних матчах они не проигрывают в 7 из последних 9 встреч и будут стремиться закрепить своe высокое положение в турнире. Лучшими бомбардирами являются Исидро Питта, который забил 6 голов в 26 матчах.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» сейчас находится на 15-м месте с 12 очками и не выигрывает в последних 4 матчах. Они забили 4 гола в последних 5 играх, но также пропустили 10. В выездных матчах «Сан-Паулу» не показывает стабильности, и их защита оставляет желать лучшего. Хотя они традиционно трудные соперники, сейчас им предстоит сложная задача против хорошо организованного «Брагантино».

Прогноз на матч

«Брагантино» находится в хорошей форме, особенно в домашних играх, где они показывают отличные результаты. «Сан-Паулу» продолжает испытывать трудности в атаке и обороне. Ожидаем победу «Брагантино», особенно учитывая их текущую форму и домашнее преимущество.

Вероятность захода – около 60%, потому что:

  • «Брагантино» выиграл 2 из последних 3 матчей и имеет хорошую форму дома;
  • «Сан-Паулу» не может выиграть в последних 4 матчах и не показывает стабильных результатов в выездных играх;
  • В последних очных встречах «Брагантино» побеждал 2 из 3 матчей против «Сан-Паулу».

Рекомендация: ставка на победу «Брагантино» с коэффициентом 1.85.

1.85
Победа «Брагантино» с коэффициентом 1.85
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Брагантино
Другие прогнозы
17.07.2025
01:00
1.85
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас - Мирассол
Победа «Палмейраса» с коэффициентом 1.85
17.07.2025
01:00
6.50
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас - Мирассол
Точный счёт 2:1 в пользу «Палмейраса»
17.07.2025
01:30
6.20
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара - Коринтианс
Точный счёт 3:1 в пользу «Сеары»
17.07.2025
01:30
2.50
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара - Коринтианс
Победа «Сеара» с коэффициентом 2.5
17.07.2025
02:00
1.75
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сантос - Фламенго
Победу «Фламенго» с коэффициентом 1.75
17.07.2025
02:00
6.60
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сантос - Фламенго
Точный счёт 2:0 в пользу «Фламенго»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 