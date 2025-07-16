В матче 14 тура Бразилии на стадионе Кастелао встретятся «Сеара» и «Коринтианс». В последних играх «Сеара» выиграла 3 матча подряд, в то время как «Коринтианс» не может выиграть в 4 последних матчах. Ожидается, что «Сеара» продолжит свою победную серию и будет стремиться к закреплению своей позиции в верхней части турнирной таблицы.

«Сеара»

«Сеара» набирает форму, забивая в среднем 1.00 гола за матч в последних 5 играх и пропуская 1.00. В последних 9 домашних матчах они не проигрывают, что даeт им ощутимое преимущество на своем стадионе. Лучший бомбардир команды, Педро Раул, продолжает забивать важные голы и нацелен на победу в этом матче.

«Коринтианс»

«Коринтианс» испытывает трудности, забивая в среднем 0.40 гола за матч в последних 5 играх, что является слабым показателем для такого клуба. Оборона «Коринтианса» пропускает в среднем 0.80 гола за игру, что в сочетании с их неуверенной атакой даeт «Сеаре» хорошие шансы на победу.

Прогноз на матч

«Сеара» демонстрирует отличную форму, в отличие от «Коринтианса», который не может набрать ход. Ожидаем, что «Сеара» продолжит свою победную серию и одержит победу в этом матче. Также стоит ожидать, что «Коринтианс» забьeт, но победа будет на стороне хозяев.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

«Сеара» не проигрывает в 9 из последних 11 домашних матчей;

«Коринтианс» забивает мало и имеет проблемы в атаке;

«Сеара» выиграла 3 последних матча подряд, в том числе против «Коринтианса» в прошлом сезоне.

Рекомендация: ставка на победу «Сеара» с коэффициентом 2.5.