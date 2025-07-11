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«Фламенго» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч 12 июля с 68% вероятностью захода ставки

11 июля 2025 13:54
Фламенго - Сан-Паулу
12 июл. 2025, суббота 22:30 | Бразилия. Серия А, 13 тур
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1.72
Победа Фламенго с форой -1
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На «Маракане» встретятся лидер турнира и команда, стремительно теряющая форму. «Фламенго» идeт первым, демонстрируя результативную игру: 24 гола за 11 туров и лучшая разница мячей в Серии A. При этом команда не проигрывает 4 тура подряд и не пропускает на внутренней арене.

«Фламенго»

В последнем матче в чемпионате разгромил «Форталезу» 5:0. За 5 туров забил 13 мячей и пропустил всего 6. Арраскаэта набрал отличную форму – 11 голов в сезоне.

«Сан-Паулу»

После поражения 1:3 от «Васко» команда опустилась на 14-е место. В чемпионате проиграно 3 матча подряд, в каждом из которых «Сан-Паулу» пропускал минимум 2 мяча. За 5 туров – 9 пропущенных.

Прогноз на матч

Сложности в обороне гостей и агрессивная атака хозяев делают «Фламенго» явным фаворитом. Вероятность уверенной победы высока.

Вероятность захода – около 68%, потому что:

  • «Фламенго» лидирует в лиге по забитым мячам – 2.18 за матч;
  • «Сан-Паулу» проиграл 3 матча подряд, пропустив 8 голов;
  • Разница в классе и форме на стороне хозяев.

Рекомендация: ставка на победу Фламенго с форой -1 – коэффициент 1.72

1.72
Победа Фламенго с форой -1
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Автор: Ланьков Роман
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Фламенго
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