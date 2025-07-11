На «Маракане» встретятся лидер турнира и команда, стремительно теряющая форму. «Фламенго» идeт первым, демонстрируя результативную игру: 24 гола за 11 туров и лучшая разница мячей в Серии A. При этом команда не проигрывает 4 тура подряд и не пропускает на внутренней арене.
«Фламенго»
В последнем матче в чемпионате разгромил «Форталезу» 5:0. За 5 туров забил 13 мячей и пропустил всего 6. Арраскаэта набрал отличную форму – 11 голов в сезоне.
«Сан-Паулу»
После поражения 1:3 от «Васко» команда опустилась на 14-е место. В чемпионате проиграно 3 матча подряд, в каждом из которых «Сан-Паулу» пропускал минимум 2 мяча. За 5 туров – 9 пропущенных.
Прогноз на матч
Сложности в обороне гостей и агрессивная атака хозяев делают «Фламенго» явным фаворитом. Вероятность уверенной победы высока.
Вероятность захода – около 68%, потому что:
- «Фламенго» лидирует в лиге по забитым мячам – 2.18 за матч;
- «Сан-Паулу» проиграл 3 матча подряд, пропустив 8 голов;
- Разница в классе и форме на стороне хозяев.
Рекомендация: ставка на победу Фламенго с форой -1 – коэффициент 1.72