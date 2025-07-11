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«Крузейро» – «Гремио»: прогноз на матч 14 июля с 68% вероятностью захода ставки

11 июля 2025 13:39
Крузейро - Гремио
14 июл. 2025, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 13 тур
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1.72
Тотал меньше 2.5
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Матч на «Минейрао» обещает быть упорным: обе команды входят в число лучших по качеству игры в обороне. «Крузейро» занимает 2-е место и идeт без поражений 7 туров подряд, но редко забивает – всего 3 гола в 5 матчах. У «Гремио» похожие показатели: 5 мячей за те же 5 игр и 1 пропущенный. Команды играют прагматично и осторожно, особенно в последних очных встречах.

«Крузейро»

Команда не проигрывает 13 из 15 матчей, забивает мало (0.60 за игру), но и почти не пропускает – 0.40 гола в среднем. В последних двух турах сыграли 0:0 и 1:0.

«Гремио»

В хорошей форме: 3 матча без поражений, 9 игр подряд с забитыми голами. Однако атака не феерит – 1.00 гола за игру, а оборона надeжна – всего 1 пропущенный мяч за 5 матчей.

Прогноз на матч

Игра ожидается осторожной и закрытой. Оба клуба слабо реализуют моменты, а в защите действуют почти безошибочно. На таком фоне логично ожидать низовой результат.

Вероятность захода – около 68%, потому что:

  • 4 из 5 последних матчей «Крузейро» прошли на тотал меньше 2.5;
  • «Гремио» пропускает 0.20 гола в среднем;
  • очные встречи часто завершаются с 1–2 мячами максимум.

Рекомендация: тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.72

1.72
Тотал меньше 2.5
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Гремио Крузейро
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