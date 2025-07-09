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«Сутьеска Никшич» – «Динамо Брест»: прогноз на матч 10 июля с 60% вероятностью захода ставки

09 июля 2025 11:15
Сутьеска - Динамо-Брест
10 июл. 2025, четверг 21:30 | Лига конференций, 1 раунд
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2.05
Победа Динамо Брест
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На старте еврокубкового сезона «Сутьеска Никшич» столкнулась с серьeзными проблемами в обороне – 12 пропущенных мячей в последних 5 матчах. Победа над «Спартаком» (2:1) не изменила общего впечатления от нестабильной формы команды. В то же время «Динамо Брест» показывает атакующий стиль и разгромил соперников вроде «Орши» (8:1) и «Слуцка» (3:0), набрав уверенность перед поездкой в Черногорию.

«Сутьеска Никшич»

Команда пропускает в среднем 2.4 гола за матч и показывает слабую игру против высокоинтенсивных соперников. В 3 последних встречах оборона не выдержала давления. Забив всего 5 мячей за 5 игр, коллектив с трудом продвигается к чужим воротам, особенно против организованных соперников.

«Динамо Брест»

Форма «Динамо» внушает оптимизм: 12 голов за 5 матчей, мощная линия атаки и хорошая игра в выездных матчах. Средняя результативность – 2.4 мяча за игру. Защита пропускает, но атака уверенно компенсирует эти ошибки. В 7 из 9 последних гостевых матчей ЛК команда не проигрывала.

Прогноз на матч

«Динамо Брест» выглядит предпочтительнее по текущей форме и качеству игры. Черногорский клуб уязвим в обороне, и белорусы вполне способны этим воспользоваться.

Вероятность захода – около 60%, потому что:

  • «Динамо Брест» забивает в среднем в 2.4 раза больше голов;
  • у «Сутьески» – 12 пропущенных за 5 игр;
  • белорусы уверенно выступают на выезде в еврокубках.

Рекомендация: победа Динамо Брест – коэффициент 2.05

2.05
Победа Динамо Брест
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Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Динамо-Брест Сутьеска
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