На старте еврокубкового сезона «Сутьеска Никшич» столкнулась с серьeзными проблемами в обороне – 12 пропущенных мячей в последних 5 матчах. Победа над «Спартаком» (2:1) не изменила общего впечатления от нестабильной формы команды. В то же время «Динамо Брест» показывает атакующий стиль и разгромил соперников вроде «Орши» (8:1) и «Слуцка» (3:0), набрав уверенность перед поездкой в Черногорию.

«Сутьеска Никшич»

Команда пропускает в среднем 2.4 гола за матч и показывает слабую игру против высокоинтенсивных соперников. В 3 последних встречах оборона не выдержала давления. Забив всего 5 мячей за 5 игр, коллектив с трудом продвигается к чужим воротам, особенно против организованных соперников.

«Динамо Брест»

Форма «Динамо» внушает оптимизм: 12 голов за 5 матчей, мощная линия атаки и хорошая игра в выездных матчах. Средняя результативность – 2.4 мяча за игру. Защита пропускает, но атака уверенно компенсирует эти ошибки. В 7 из 9 последних гостевых матчей ЛК команда не проигрывала.

Прогноз на матч

«Динамо Брест» выглядит предпочтительнее по текущей форме и качеству игры. Черногорский клуб уязвим в обороне, и белорусы вполне способны этим воспользоваться.

Вероятность захода – около 60%, потому что:

«Динамо Брест» забивает в среднем в 2.4 раза больше голов;

у «Сутьески» – 12 пропущенных за 5 игр;

белорусы уверенно выступают на выезде в еврокубках.

Рекомендация: победа Динамо Брест – коэффициент 2.05