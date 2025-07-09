10 июля в Черногории «Сутьеска Никшич» примет белорусский «Динамо Брест» в первом квалификационном раунде Лиги Конференций. Хозяева переживают трудный период и встречают уверенного соперника, набравшего хорошую форму в последних играх.

«Сутьеска Никшич»

Команда показывает крайне нестабильные результаты. В пяти последних матчах – всего одна победа и сразу три поражения с крупным счeтом, в том числе от «Црвены Звезды» (0:5) и «Дечича» (0:3). За этот период «Сутьеска» пропустила 12 мячей, в среднем 2.4 за игру, что отражает большие проблемы в защите. Атака также не впечатляет – 5 голов за 5 игр, из них 3 пришлись на ничью 3:3 против «Единства». Даже в домашних матчах команда теряет контроль и позволяет соперникам слишком много.

«Динамо Брест»

Белорусы в хорошем игровом тонусе. В последних 5 матчах команда забила 12 мячей, а в Кубке и вовсе разгромила «Оршу» – 8:1. Несмотря на осечку против «Динамо Минск» (0:5), в остальных встречах «Динамо Брест» демонстрировал уверенность как в атаке, так и в прессинге. Средняя результативность – 2.4 гола за матч, что является одним из лучших показателей в последних играх. К тому же команда уверенно выступает в еврокубках в гостях: 7 из 9 выездных матчей без поражений.

Факты о командах

«Сутьеска Никшич»

Пропускает в 3 последних матчах

Средний показатель – 2.4 пропущенных за игру

Забивает в среднем 1 гол за матч

Победа только в 1 из 5 последних игр

«Динамо Брест»

Забивает в среднем 2.4 гола за игру

Пропускает 1.4 гола за матч

7 из 9 последних выездных матчей в ЛК без поражений

12 забитых мячей в 5 играх

Прогноз на матч «Сутьеска Никшич» – «Динамо Брест»

Форма гостей и слабая оборона хозяев позволяют ожидать результативный матч в пользу «Динамо Брест». Черногорская команда в текущем состоянии вряд ли сможет сдержать атакующий потенциал белорусского клуба. При этом «Сутьеска» может зацепить гол, играя дома.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Брест».

Рекомендованные ставки: