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Прогноз на точный счёт матча «Сутьеска» – «Динамо Брест»: Лига Конференций, 10 июля 2025

09 июля 2025 9:31
Сутьеска - Динамо-Брест
10 июл. 2025, четверг 21:30 | Лига конференций, 1 раунд
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6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Брест»
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10 июля в Черногории «Сутьеска Никшич» примет белорусский «Динамо Брест» в первом квалификационном раунде Лиги Конференций. Хозяева переживают трудный период и встречают уверенного соперника, набравшего хорошую форму в последних играх.

«Сутьеска Никшич»

Команда показывает крайне нестабильные результаты. В пяти последних матчах – всего одна победа и сразу три поражения с крупным счeтом, в том числе от «Црвены Звезды» (0:5) и «Дечича» (0:3). За этот период «Сутьеска» пропустила 12 мячей, в среднем 2.4 за игру, что отражает большие проблемы в защите. Атака также не впечатляет – 5 голов за 5 игр, из них 3 пришлись на ничью 3:3 против «Единства». Даже в домашних матчах команда теряет контроль и позволяет соперникам слишком много.

«Динамо Брест»

Белорусы в хорошем игровом тонусе. В последних 5 матчах команда забила 12 мячей, а в Кубке и вовсе разгромила «Оршу» – 8:1. Несмотря на осечку против «Динамо Минск» (0:5), в остальных встречах «Динамо Брест» демонстрировал уверенность как в атаке, так и в прессинге. Средняя результативность – 2.4 гола за матч, что является одним из лучших показателей в последних играх. К тому же команда уверенно выступает в еврокубках в гостях: 7 из 9 выездных матчей без поражений.

Факты о командах

«Сутьеска Никшич»

  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Средний показатель – 2.4 пропущенных за игру
  • Забивает в среднем 1 гол за матч
  • Победа только в 1 из 5 последних игр

«Динамо Брест»

  • Забивает в среднем 2.4 гола за игру
  • Пропускает 1.4 гола за матч
  • 7 из 9 последних выездных матчей в ЛК без поражений
  • 12 забитых мячей в 5 играх

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Лига конференций, 1 раунд
Сутьеска
1 : 2
10.07.2025
Динамо-Брест

Прогноз на матч «Сутьеска Никшич» – «Динамо Брест»

Форма гостей и слабая оборона хозяев позволяют ожидать результативный матч в пользу «Динамо Брест». Черногорская команда в текущем состоянии вряд ли сможет сдержать атакующий потенциал белорусского клуба. При этом «Сутьеска» может зацепить гол, играя дома.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Брест».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Динамо Брест» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Динамо Брест» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Брест»
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций Динамо-Брест Сутьеска
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