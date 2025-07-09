10 июля в Черногории «Сутьеска Никшич» примет белорусский «Динамо Брест» в первом квалификационном раунде Лиги Конференций. Хозяева переживают трудный период и встречают уверенного соперника, набравшего хорошую форму в последних играх.
«Сутьеска Никшич»
Команда показывает крайне нестабильные результаты. В пяти последних матчах – всего одна победа и сразу три поражения с крупным счeтом, в том числе от «Црвены Звезды» (0:5) и «Дечича» (0:3). За этот период «Сутьеска» пропустила 12 мячей, в среднем 2.4 за игру, что отражает большие проблемы в защите. Атака также не впечатляет – 5 голов за 5 игр, из них 3 пришлись на ничью 3:3 против «Единства». Даже в домашних матчах команда теряет контроль и позволяет соперникам слишком много.
«Динамо Брест»
Белорусы в хорошем игровом тонусе. В последних 5 матчах команда забила 12 мячей, а в Кубке и вовсе разгромила «Оршу» – 8:1. Несмотря на осечку против «Динамо Минск» (0:5), в остальных встречах «Динамо Брест» демонстрировал уверенность как в атаке, так и в прессинге. Средняя результативность – 2.4 гола за матч, что является одним из лучших показателей в последних играх. К тому же команда уверенно выступает в еврокубках в гостях: 7 из 9 выездных матчей без поражений.
Факты о командах
«Сутьеска Никшич»
- Пропускает в 3 последних матчах
- Средний показатель – 2.4 пропущенных за игру
- Забивает в среднем 1 гол за матч
- Победа только в 1 из 5 последних игр
«Динамо Брест»
- Забивает в среднем 2.4 гола за игру
- Пропускает 1.4 гола за матч
- 7 из 9 последних выездных матчей в ЛК без поражений
- 12 забитых мячей в 5 играх
Прогноз на матч «Сутьеска Никшич» – «Динамо Брест»
Форма гостей и слабая оборона хозяев позволяют ожидать результативный матч в пользу «Динамо Брест». Черногорская команда в текущем состоянии вряд ли сможет сдержать атакующий потенциал белорусского клуба. При этом «Сутьеска» может зацепить гол, играя дома.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Брест».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Динамо Брест» – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Динамо Брест» больше 1.5 – коэффициент 2.10