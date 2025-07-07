Флуминенсе и Челси сразятся в полуфинале Клубного чемпионата мира на нейтральной арене в США. Обе команды демонстрируют высокую форму: бразильцы не проигрывают 11 матчей подряд, а лондонцы выиграли три последних поединка турнира. Это будет встреча атакующего стиля Челси и организованной структуры Флуминенсе.

«Флуминенсе»

Команда стабильно проходит соперников по турнирной сетке и в 5 последних матчах забила 8 голов, пропустив всего 3. Коллектив отличается сбалансированной игрой, особенно в обороне: в среднем 0.60 пропущенных гола за игру. «Флуминенсе» строит атаки через контроль мяча и уверенно чувствует себя на всех участках поля.

«Челси»

Англичане действуют агрессивно в нападении и результативно: 12 мячей за последние 5 матчей. Однако оборона не всегда надeжна – 5 пропущенных голов. Несмотря на это, команда забивает в каждом матче турнира и способна взламывать даже насыщенную оборону.

Прогноз на матч

Игра ожидается плотной: «Флуминенсе» организован и надeжен, но у «Челси» преимущество в атакующем арсенале и темпе. Преимущество может оказаться на стороне более опытной в таких турнирах команды.

Вероятность захода – около 63%, потому что:

«Челси» стабильно забивает и побеждает в матчах плей-офф

«Флуминенсе» может дать бой, но менее убедителен против сильной атаки

Британцы активнее и вариативнее в финальной трети поля

Рекомендация: ставка на победу «Челси» – коэффициент 2.30