Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Флуминенсе» – «Челси»: прогноз на матч 8 июля с 63% вероятностью захода ставки

07 июля 2025 12:09
Флуминенсе - Челси
08 июл. 2025, вторник 22:00 | Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Челси» – коэффициент 2.30
Сделать ставку

Флуминенсе и Челси сразятся в полуфинале Клубного чемпионата мира на нейтральной арене в США. Обе команды демонстрируют высокую форму: бразильцы не проигрывают 11 матчей подряд, а лондонцы выиграли три последних поединка турнира. Это будет встреча атакующего стиля Челси и организованной структуры Флуминенсе.

«Флуминенсе»

Команда стабильно проходит соперников по турнирной сетке и в 5 последних матчах забила 8 голов, пропустив всего 3. Коллектив отличается сбалансированной игрой, особенно в обороне: в среднем 0.60 пропущенных гола за игру. «Флуминенсе» строит атаки через контроль мяча и уверенно чувствует себя на всех участках поля.

«Челси»

Англичане действуют агрессивно в нападении и результативно: 12 мячей за последние 5 матчей. Однако оборона не всегда надeжна – 5 пропущенных голов. Несмотря на это, команда забивает в каждом матче турнира и способна взламывать даже насыщенную оборону.

Прогноз на матч

Игра ожидается плотной: «Флуминенсе» организован и надeжен, но у «Челси» преимущество в атакующем арсенале и темпе. Преимущество может оказаться на стороне более опытной в таких турнирах команды.

Вероятность захода – около 63%, потому что:

  • «Челси» стабильно забивает и побеждает в матчах плей-офф
  • «Флуминенсе» может дать бой, но менее убедителен против сильной атаки
  • Британцы активнее и вариативнее в финальной трети поля

Рекомендация: ставка на победу «Челси» – коэффициент 2.30

2.30
Победа «Челси» – коэффициент 2.30
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Клубный чемпионат мира Челси Флуминенсе
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Победа Астаны – коэффициент 1.75
Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 