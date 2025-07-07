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Прогноз на точный счёт матча «Флуминенсе» – «Челси»: Клубный чемпионат мира, 8 июля 2025

07 июля 2025 9:08
Флуминенсе - Челси
08 июл. 2025, вторник 22:00 | Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Челси»
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8 июля 2025 года на стадионе «Метлайф Стэдиум» в США состоится полуфинальный матч Клубного чемпионата мира, в котором встретятся бразильский «Флуминенсе» и английский «Челси». Обе команды подошли к этой встрече в отличной форме, и матч обещает быть напряжeнным.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» продемонстрировал отличные результаты в последних матчах турнира, выиграв 4 из 5, при этом забив 8 голов и пропустив только 3. За последние 5 матчей команда продемонстрировала хорошую атакующую игру, но в то же время показала свою стойкость в обороне, пропуская в среднем 0.6 гола за игру. В последних 5 играх команда стабильно забивает, но еe защитная линия иногда испытывает проблемы. Флуминенсе не проигрывает в 11 последних матчах, что свидетельствует о стабильности и уверенности коллектива.

«Челси»

«Челси» продемонстрировал отличные результаты в последних матчах, выиграв 3 из 5, и забив 12 голов, пропустив при этом 5. В атаке команда сильна, с отличными результатами, в то время как в защите команда допускает некоторые проблемы, пропуская 1 гол за матч в последних играх. Тем не менее, в атаке «Челси» забивает стабильно, показывая отличный уровень игры и мотивацию. В последних 5 матчах «Челси» продемонстрировал превосходство в атаке, но в обороне не всe всегда идеально.

Факты о командах:

«Флуминенсе»

  • Не проигрывает в 11 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.6 гола за матч в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Победа в 4 из 5 последних матчей в турнире.

«Челси»

  • Побеждает в 3 из 5 последних матчей.
  • Забивает в среднем 2.4 гола за матч в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах.
  • Забивает в 8 последних матчах подряд.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Флуминенсе
0 : 2
08.07.2025
Челси

Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Челси»

Обе команды находятся в отличной форме, но с учeтом стабильности «Флуминенсе» на протяжении 11 матчей без поражений, можно ожидать, что они окажут серьeзное сопротивление. Однако «Челси» показывает отличные результаты в атаке и способен вскрывать любую оборону. Учитывая сильные стороны обеих команд и их форму, можно ожидать динамичную встречу, но с небольшим преимуществом для английского клуба.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Челси».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Челси» – коэффициент 6.00
  • Оба команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Челси»
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Автор: Рассказов Михаил
Клубный чемпионат мира Челси Флуминенсе
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