8 июля 2025 года на стадионе «Метлайф Стэдиум» в США состоится полуфинальный матч Клубного чемпионата мира, в котором встретятся бразильский «Флуминенсе» и английский «Челси». Обе команды подошли к этой встрече в отличной форме, и матч обещает быть напряжeнным.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» продемонстрировал отличные результаты в последних матчах турнира, выиграв 4 из 5, при этом забив 8 голов и пропустив только 3. За последние 5 матчей команда продемонстрировала хорошую атакующую игру, но в то же время показала свою стойкость в обороне, пропуская в среднем 0.6 гола за игру. В последних 5 играх команда стабильно забивает, но еe защитная линия иногда испытывает проблемы. Флуминенсе не проигрывает в 11 последних матчах, что свидетельствует о стабильности и уверенности коллектива.

«Челси»

«Челси» продемонстрировал отличные результаты в последних матчах, выиграв 3 из 5, и забив 12 голов, пропустив при этом 5. В атаке команда сильна, с отличными результатами, в то время как в защите команда допускает некоторые проблемы, пропуская 1 гол за матч в последних играх. Тем не менее, в атаке «Челси» забивает стабильно, показывая отличный уровень игры и мотивацию. В последних 5 матчах «Челси» продемонстрировал превосходство в атаке, но в обороне не всe всегда идеально.

Факты о командах:

«Флуминенсе»

Не проигрывает в 11 последних матчах.

Забивает в среднем 1.6 гола за матч в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру в последних 5 матчах.

Победа в 4 из 5 последних матчей в турнире.

«Челси»

Побеждает в 3 из 5 последних матчей.

Забивает в среднем 2.4 гола за матч в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах.

Забивает в 8 последних матчах подряд.

Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Челси»

Обе команды находятся в отличной форме, но с учeтом стабильности «Флуминенсе» на протяжении 11 матчей без поражений, можно ожидать, что они окажут серьeзное сопротивление. Однако «Челси» показывает отличные результаты в атаке и способен вскрывать любую оборону. Учитывая сильные стороны обеих команд и их форму, можно ожидать динамичную встречу, но с небольшим преимуществом для английского клуба.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Челси».

Рекомендованные ставки: