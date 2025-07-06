7 июля 2025 года на стадионе NRG Stadium состоится решающий матч Кубка КОНКАКАФ между сборными США и Мексики. Обе команды продемонстрировали отличные результаты в турнире и заслуженно вышли в финал, где встретятся на пике своей формы. Ожидается, что этот матч будет напряжeнным, с сильными атаками и стремлением обеих команд забить, учитывая их последние игры и выступления в турнире.

США

Сборная США демонстрирует отличные результаты в атаке и стабильность в защите. В последних пяти играх они забили 12 голов, при этом пропустив 4. США не проигрывают в последних 5 матчах и показывают высокую результативность, особенно на своих домашних стадионах. Стоит отметить, что команда Джесси Марша забивает в среднем 2.4 гола за игру в последних матчах турнира. Однако их защита оставляет желать лучшего, так как они пропускают в среднем 0.8 гола за игру. Несмотря на это, США остаются фаворитом, так как они имеют более стабильный состав и опыт игры в крупных турнирах.

Мексика

Сборная Мексики также продемонстрировала отличную форму в турнире, не проигрывая в последних 8 матчах. В этих играх они забили 8 голов, пропустив при этом только 2. Мексика не пропускает в 4 последних играх, что является отличным результатом для команды, но еe атакующие действия оставляют несколько вопросов. В среднем они забивают 1.6 гола за игру в последних 5 матчах Кубка КОНКАКАФ. Однако их защита стабильна, и в финале они наверняка сосредоточатся на минимизации ошибок.

Факты о командах

США:

Забивает в среднем 2.4 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает 0.8 гола за игру.

Не проигрывают в последних 5 матчах.

Забивают в 10 из последних 10 матчей.

Мексика:

Забивает в среднем 1.6 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает 0.4 гола за игру.

Не проигрывают в последних 8 матчах.

Не пропускают в последних 4 играх.

Прогноз на матч США – Мексика

Этот матч, как и предыдущие встречи между этими командами, обещает быть зрелищным и напряжeнным. США покажет мощную атаку, но также будет вынуждена бороться с обороной Мексики, которая в последние матчи играет на минимальный риск и не пропускает много голов. Мексика будет осторожно действовать в защите и искать возможности для контратак. Ожидаем, что матч будет напряжeнным, и, скорее всего, обе команды забьют.

Точный счeт: 2:1 в пользу США.

Рекомендованные ставки: