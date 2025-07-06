Финал Кубка КОНКАКАФ пройдeт в Хьюстоне на NRG Stadium. Обе сборные подошли к решающему матчу в хорошей форме: США выдали серию из пяти побед, а Мексика не проигрывает восемь встреч подряд. Американцы стабильны в атаке, но часто дают сбой в обороне. У Мексики крепкая защита – всего 2 пропущенных мяча за 5 матчей – и сбалансированная игра.

США

Команда показывает агрессивный атакующий футбол – 12 голов за 5 матчей, при этом пропускает в 3 играх подряд. Сильной стороной остаeтся движение в финальной трети поля и ширина атак, но оборона уязвима. США всегда забивает, но контроль у ворот остаeтся проблемой даже против слабых соперников.

Мексика

Коллектив стабилен и прагматичен. Победа над Гондурасом стала четвeртой подряд без пропущенных мячей. Команда хорошо держит ритм матча, забивает не слишком много (8 голов за 5 игр), но надeжность в защите делает еe грозным соперником. Ключ – баланс между линиями и концентрация в защите.

Прогноз на матч

Форма и стабильность обеих команд наводит на мысль о равной борьбе. Но разница в надeжности обороны может стать решающей. Мексика реже допускает ошибки и умеет реализовывать минимальные шансы.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

Мексика не пропускает в 4 последних матчах;

США регулярно забивает, но и пропускает в 3 матчах подряд;

ставка на минимальное преимущество выглядит логичной на фоне формы команд.

Рекомендация: ставка на победу Мексики в матче – коэффициент 1.85.