В чемпионате Казахстана встречаются команды с разной турнирной динамикой. «Жетысу» занимает 10-е место и показывает нестабильный футбол, но при этом забивает в шести турах подряд. «Астана» уверенно идeт на втором месте и не проигрывает шесть матчей кряду, демонстрируя высокую результативность и регулярность в атаке.

«Жетысу»

Клуб набрал ход в атакующей фазе – 9 голов за 5 матчей, но оборона остаeтся уязвимой (8 пропущенных). Команда забивает почти в каждом матче, опираясь на креатив Болова, однако регулярно допускает ошибки у своих ворот. Особенно это проявляется против более организованных соперников.

«Астана»

Столичный клуб находится в отличной форме: 15 голов за 5 матчей и серия из 17 матчей с голами. Назми Грипши продолжает результативную серию, а вся линия атаки действует мощно. Однако защита неидеальна – команда пропускает почти в каждой игре (7 мячей за 5 туров), что оставляет шансы соперникам.

Прогноз на матч

Учитывая атакующие показатели обеих команд и нестабильность обороны, матч ожидается результативным. «Астана» вряд ли останется без гола, но и «Жетысу» способен использовать слабые стороны соперника.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

«Астана» забивает в 17 матчах подряд;

«Жетысу» отличился в 6 последних играх;

обе команды допускают ошибки в обороне.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.72.