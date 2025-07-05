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Прогноз на точный счёт матча «Окжетпес» – «Кайсар»: Премьер-лига Казахстана, 6 июля 2025

05 июля 2025 9:41
Окжетпес - Кайсар
06 июл. 2025, воскресенье 18:30 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Окжетпес»
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6 июля на стадионе «Орталык Актобе» состоится матч 15 тура казахстанской Премьер-лиги между «Окжетпес» и «Кайсар». Этот матч представляет собой встречу двух команд, которые показывают разные результаты в текущем сезоне. «Окжетпес» борется за верхние строчки таблицы, в то время как «Кайсар» пытается вырваться из нижней половины таблицы.

«Окжетпес»

После 14 туров «Окжетпес» набрал 21 очко и занимает 6 место в таблице. Команда демонстрирует достаточно стабильную форму, особенно в атаке, забивая в 4 из 5 последних матчей. Однако проблемы в обороне продолжаются, поскольку в последних 5 играх они пропустили 9 голов (в среднем 1.80 за матч). Лучший бомбардир команды – Даурен Жумат с 7 голами в 15 матчах. Окжетпес не может выиграть в 3 последних матчах, однако команда продолжает забивать в каждом из последних матчей.

«Кайсар»

«Кайсар» в текущем сезоне не удаeтся стабильно показывать хорошие результаты. С 13 очками после 15 туров команда занимает 11 место в турнирной таблице. «Кайсар» не может выиграть в 4 последних матчах, однако продолжает забивать в каждом матче, в среднем 1.40 гола за игру. Проблемы в обороне также присутствуют, поскольку за последние 5 матчей команда пропустила 7 голов (в среднем 1.40 за матч). Лучший бомбардир команды – Айбар Жаксылыков с 6 голами в 15 матчах.

Факты о командах

«Окжетпес»

  • В среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает 1.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 4 из 5 последних матчей
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Кайсар»

  • В среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает 1.40 гола за игру
  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах

Личные встречи
44% (8)
22% (4)
33% (6)
22
Забитых мячей
17
1.22
В среднем за матч
0.94
4:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Окжетпес
4 : 2
06.07.2025
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кайсар
2 : 2
29.03.2025
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайсар
0 : 1
01.07.2023
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Окжетпес
0 : 1
25.06.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайсар
0 : 0
02.10.2020
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Окжетпес
0 : 1
15.03.2020
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 33 тур
Кайсар
1 : 1
10.11.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайсар
0 : 1
03.08.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Окжетпес
1 : 2
18.05.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кайсар
2 : 1
30.09.2017
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Окжетпес
3 : 1
30.07.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
1 : 0
08.03.2017
Окжетпес
Казахстан. Финальный раунд, 28 тур
Кайсар
0 : 1
03.10.2015
Окжетпес
Казахстан. Финальный раунд, 24 тур
Окжетпес
2 : 1
23.08.2015
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Кайсар
0 : 2
16.05.2015
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Окжетпес
1 : 0
11.03.2015
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур
Окжетпес
2 : 2
26.08.2012
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Кайсар
1 : 0
06.05.2012
Окжетпес
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Прогноз на матч «Окжетпес» – «Кайсар»

С учeтом текущей формы команд, «Окжетпес» выглядит фаворитом встречи. Несмотря на проблемы в обороне, они гораздо стабильнее в атаке и более результативны в последних матчах. «Кайсар» демонстрирует хорошие атакующие действия, но их проблемы в защите не дают им уверенности в матче с более сильным соперником. Мы ожидаем, что «Окжетпес» одержит победу, возможно с минимальным счeтом, и забьeт несколько голов. Однако, учитывая атакующую мощь обеих команд, прогнозируем, что «Кайсар» также сможет забить в этой встрече.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Окжетпес».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Окжетпес» – коэффициент 6.50
  • Победа «Окжетпес» с форой (-1) – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Окжетпес»
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Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Окжетпес
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6.50
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Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
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