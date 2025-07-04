В 15 туре Премьер-лиги Казахстана «Актобе» примет «Атырау» на своeм стадионе. «Актобе» занимает 3 место с 29 очками, в то время как «Атырау» находится на 14 месте с 5 очками. Гости показывают слабые результаты, а хозяева стабильно занимают высокие позиции в турнирной таблице.

«Актобе»

Команда из Актобе не проигрывает в 5 последних матчах против «Атырау». В последних играх «Актобе» набирает форму, забивая в среднем 1.6 гола за матч. В атаке выделяется Жайро Жан, лучший бомбардир с 4 голами. Несмотря на несколько пропущенных голов, «Актобе» сохраняет стабильность в атаке и не проигрывает в матчах с «Атырау».

«Атырау»

Команда из Атырау не выигрывает в 15 последних матчах и вряд ли сможет навязать борьбу фавориту встречи. В атаке у «Атырау» возникают проблемы, забивая в среднем 0.2 гола за игру. Оборона также оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 2 гола за матч. Несмотря на наличие хороших моментов в атаке, «Атырау» вряд ли сможет удержать высокую форму на выезде.

Прогноз на матч

«Актобе» выглядит более стабильным и сильным соперником, особенно на домашнем стадионе. «Атырау» показывает плохие результаты в последних матчах, а проблемы с атакой и обороной могут стать основными факторами их поражения в этом матче.

Вероятность захода – около 70%, потому что:

«Актобе» не проигрывает в последних матчах против «Атырау» и имеет хорошую форму на своeм стадионе;

«Атырау» не выигрывает в 15 последних матчах и имеет слабую атакующую линию;

домашнее преимущество и лучшая форма «Актобе» делают его фаворитом встречи.

Рекомендация: ставка на победу «Актобе» – коэффициент 1.70