Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Актобе» – «Атырау»: прогноз на матч 5 июля с 70% вероятностью захода ставки

04 июля 2025 11:05
Актобе - Атырау
05 июл. 2025, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победу «Актобе» – коэффициент 1.70
Сделать ставку

В 15 туре Премьер-лиги Казахстана «Актобе» примет «Атырау» на своeм стадионе. «Актобе» занимает 3 место с 29 очками, в то время как «Атырау» находится на 14 месте с 5 очками. Гости показывают слабые результаты, а хозяева стабильно занимают высокие позиции в турнирной таблице.

«Актобе»

Команда из Актобе не проигрывает в 5 последних матчах против «Атырау». В последних играх «Актобе» набирает форму, забивая в среднем 1.6 гола за матч. В атаке выделяется Жайро Жан, лучший бомбардир с 4 голами. Несмотря на несколько пропущенных голов, «Актобе» сохраняет стабильность в атаке и не проигрывает в матчах с «Атырау».

«Атырау»

Команда из Атырау не выигрывает в 15 последних матчах и вряд ли сможет навязать борьбу фавориту встречи. В атаке у «Атырау» возникают проблемы, забивая в среднем 0.2 гола за игру. Оборона также оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 2 гола за матч. Несмотря на наличие хороших моментов в атаке, «Атырау» вряд ли сможет удержать высокую форму на выезде.

Прогноз на матч

«Актобе» выглядит более стабильным и сильным соперником, особенно на домашнем стадионе. «Атырау» показывает плохие результаты в последних матчах, а проблемы с атакой и обороной могут стать основными факторами их поражения в этом матче.

Вероятность захода – около 70%, потому что:

  • «Актобе» не проигрывает в последних матчах против «Атырау» и имеет хорошую форму на своeм стадионе;
  • «Атырау» не выигрывает в 15 последних матчах и имеет слабую атакующую линию;
  • домашнее преимущество и лучшая форма «Актобе» делают его фаворитом встречи.

Рекомендация: ставка на победу «Актобе» – коэффициент 1.70

1.70
Победу «Актобе» – коэффициент 1.70
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Атырау Актобе
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Победа Астаны – коэффициент 1.75
Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 