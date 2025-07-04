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«Реал» – «Боруссия Д»: прогноз на матч 5 июля с 70% вероятностью захода ставки

04 июля 2025 11:17
Реал - Боруссия Д
05 июл. 2025, суббота 23:00 | Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
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2.75
Победа Реала с тоталом больше 2.5
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В 1/4 финала Клубного чемпионата мира в Орландо встретятся два сильнейших клуба. «Реал» продемонстрировал отличную форму в последнем туре, одержав победу над «Ювентусом» 1:0. «Боруссия Д» также не проигрывает в последних играх и выходит на матч с уверенной победой над «Монтерреем».

«Реал»

Команда прибавила в атаке – 10 голов за 5 матчей. Оборона «Реала» также в хорошем состоянии: 2 пропущенных мяча за 5 туров. С успешной игрой в защите и атакующими лидерами, такими как Винисиус и Мбаппе, «Реал» выглядит на высоте.

«Боруссия Д»

Немцы показывают стабильно высокие результаты, забив 10 голов за 5 матчей. Однако их защита периодически дает сбои – 4 пропущенных мяча за 5 встреч. Несмотря на это, «Боруссия» остаeтся опасным соперником с мощной атакой и подвижными нападающими.

Прогноз на матч

С учeтом нынешней формы обеих команд и личных встреч, можно ожидать, что «Реал» будет доминировать в атаке, но «Боруссия» сможет ответить забитыми мячами. Учитывая высокий уровень обеих команд, игра обещает быть с множеством атак и голевых моментов.

Вероятность захода – около 70%, потому что:

  • «Реал» победил в 4 последних очных матчах;
  • «Боруссия» забивает в большинстве встреч, но уязвима в защите;
  • обе команды в отличной форме и покажут открытый футбол.

Рекомендация: ставка на победу Реала с тоталом больше 2.5 – коэффициент 1.75

2.75
Победа Реала с тоталом больше 2.5
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Боруссия Д Реал
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