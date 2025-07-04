В 1/4 финала Клубного чемпионата мира в Орландо встретятся два сильнейших клуба. «Реал» продемонстрировал отличную форму в последнем туре, одержав победу над «Ювентусом» 1:0. «Боруссия Д» также не проигрывает в последних играх и выходит на матч с уверенной победой над «Монтерреем».

«Реал»

Команда прибавила в атаке – 10 голов за 5 матчей. Оборона «Реала» также в хорошем состоянии: 2 пропущенных мяча за 5 туров. С успешной игрой в защите и атакующими лидерами, такими как Винисиус и Мбаппе, «Реал» выглядит на высоте.

«Боруссия Д»

Немцы показывают стабильно высокие результаты, забив 10 голов за 5 матчей. Однако их защита периодически дает сбои – 4 пропущенных мяча за 5 встреч. Несмотря на это, «Боруссия» остаeтся опасным соперником с мощной атакой и подвижными нападающими.

Прогноз на матч

С учeтом нынешней формы обеих команд и личных встреч, можно ожидать, что «Реал» будет доминировать в атаке, но «Боруссия» сможет ответить забитыми мячами. Учитывая высокий уровень обеих команд, игра обещает быть с множеством атак и голевых моментов.

Вероятность захода – около 70%, потому что:

«Реал» победил в 4 последних очных матчах;

«Боруссия» забивает в большинстве встреч, но уязвима в защите;

обе команды в отличной форме и покажут открытый футбол.

Рекомендация: ставка на победу Реала с тоталом больше 2.5 – коэффициент 1.75