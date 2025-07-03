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«Неман» – «Ислочь»: прогноз на матч 4 июля с 65% вероятностью захода ставки

03 июля 2025 12:55
Неман - Ислочь
04 июл. 2025, пятница 20:55 | Беларусь. Высшая лига, 15 тур
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1.91
Ставка на обе забьют
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Центральный матч 15 тура Высшей лиги Беларуси пройдeт в Гродно, где встретятся команды из верхней части таблицы. «Неман» не проигрывает 4 тура, идeт пятым и прибавил в атаке. «Ислочь» на шестой позиции, но при этом – самая результативная команда лиги с 28 голами.

«Неман»

В последних пяти матчах – 9 забитых и лишь 4 пропущенных. Команда регулярно создаeт моменты и забивает в 7 из 9 последних игр. Стабильность в обороне также присутствует – менее одного пропущенного мяча в среднем за игру.

«Ислочь»

Гости играют результативно, особенно на выезде, где не проигрывают уже 10 матчей подряд. Шестюк – главный козырь: 10 голов в 14 турах. При этом оборона неидеальна: 5 пропущенных за 5 матчей.

Прогноз на матч

Форма команд, статистика и атакующие показатели говорят в пользу открытой игры. Обе команды регулярно забивают, а уязвимости в защите дают основания ждать голов с обеих сторон.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • «Ислочь» – самая результативная команда чемпионата;
  • обе команды в 4 из 5 последних матчей забивали;
  • «Неман» пропускает в 3 из 5 последних встреч с «Ислочью».

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.91

1.91
Ставка на обе забьют
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Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Ислочь Неман
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