Центральный матч 15 тура Высшей лиги Беларуси пройдeт в Гродно, где встретятся команды из верхней части таблицы. «Неман» не проигрывает 4 тура, идeт пятым и прибавил в атаке. «Ислочь» на шестой позиции, но при этом – самая результативная команда лиги с 28 голами.

«Неман»

В последних пяти матчах – 9 забитых и лишь 4 пропущенных. Команда регулярно создаeт моменты и забивает в 7 из 9 последних игр. Стабильность в обороне также присутствует – менее одного пропущенного мяча в среднем за игру.

«Ислочь»

Гости играют результативно, особенно на выезде, где не проигрывают уже 10 матчей подряд. Шестюк – главный козырь: 10 голов в 14 турах. При этом оборона неидеальна: 5 пропущенных за 5 матчей.

Прогноз на матч

Форма команд, статистика и атакующие показатели говорят в пользу открытой игры. Обе команды регулярно забивают, а уязвимости в защите дают основания ждать голов с обеих сторон.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

«Ислочь» – самая результативная команда чемпионата;

обе команды в 4 из 5 последних матчей забивали;

«Неман» пропускает в 3 из 5 последних встреч с «Ислочью».

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.91