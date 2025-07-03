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«Палмейрас» – «Челси»: прогноз на матч 5 июля с 66% вероятностью захода ставки

03 июля 2025 12:59
Палмейрас - Челси
05 июл. 2025, суббота 04:00 | Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
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1.87
Ставка на обе забьют
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В 1/4 финала Клубного чемпионата мира в Филадельфии сойдутся уверенно прошедшие групповой этап «Палмейрас» и «Челси». Бразильцы не проигрывают 4 матча, играя строго в обороне и результативно в атаке. Лондонцы – одни из самых зрелищных на турнире: 14 голов за 5 матчей и убедительные победы над «Бенфикой» и «Эсперансом».

«Палмейрас»

Команда не проигрывает в 5 из 7 последних встреч и стабильно забивает в трeх матчах подряд. При этом оборона пропускает не более одного гола за игру. Отличается компактной организацией в защите и эффективной реализацией моментов.

«Челси»

Англичане забивают в 7 матчах подряд и демонстрируют высокую результативность – в среднем 2.8 гола за игру. Однако при всей атакующей мощи команда не всегда сохраняет ворота сухими – 5 пропущенных мячей за 5 туров.

Прогноз на матч

Учитывая атакующую форму «Челси» и стабильную реализацию «Палмейраса», логично ожидать результативную игру. Обе команды обладают достаточным потенциалом, чтобы отличиться.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

  • «Челси» забивает в 7 матчах подряд с высокой средней результативностью;
  • «Палмейрас» забивает минимум 1 гол в 3 последних встречах;
  • обороны команд не безупречны при давлении.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.87

1.87
Ставка на обе забьют
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Автор: Миронов Николай
Клубный чемпионат мира Челси Палмейрас
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