На стадии плей-офф Клубного чемпионата мира встретятся действующий чемпион Англии и крепкий лидер азиатского футбола. «Манчестер Сити» легко разобрался с «Ювентусом», «Аль-Айном» и «Видадом», забив 13 голов без особого сопротивления. «Аль-Хиляль» же добился выхода из группы, не проиграв ни разу и сыграв вничью с «Реалом».

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы демонстрирует атакующий футбол высочайшего уровня. 18 голов за 5 матчей, средний показатель – 3.6 мяча за игру. «Сити» стабилен и в обороне, пропуская всего 0.6 мяча за матч. Холанд и Фоден находятся в отличной форме, а глубина состава позволяет доминировать на всех отрезках встречи.

«Аль-Хиляль»

Клуб из Саудовской Аравии – один из лучших на своeм континенте. В последних 8 матчах команда не проигрывала, но и не демонстрировала убедительных атакующих показателей на фоне элитных соперников. Всего 6 голов за 5 игр и надeжная защита – 0.4 пропущенного в среднем за игру. Против «Сити» придeтся действовать первым номером редко.

Прогноз на матч

Форма «Сити» позволяет рассчитывать на уверенную победу. Команда мощнее и вариативнее по игре, а «Аль-Хилялю» будет сложно справляться с постоянным давлением. Даже при дисциплинированной обороне сдержать такой темп англичан будет крайне тяжело.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

«Сити» в среднем забивает 3.6 мяча за матч;

«Аль-Хиляль» редко играет против соперников такого уровня;

классовое преимущество и ротация в составе у «Сити».

Рекомендация: ставка на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5) – коэффициент 1.86