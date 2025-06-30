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«Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль»: прогноз на матч 1 июля с 65% вероятностью захода ставки

30 июня 2025 11:56
Манчестер Сити - Аль-Хиляль
01 июл. 2025, вторник 04:00 | Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
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1.86
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5)
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На стадии плей-офф Клубного чемпионата мира встретятся действующий чемпион Англии и крепкий лидер азиатского футбола. «Манчестер Сити» легко разобрался с «Ювентусом», «Аль-Айном» и «Видадом», забив 13 голов без особого сопротивления. «Аль-Хиляль» же добился выхода из группы, не проиграв ни разу и сыграв вничью с «Реалом».

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы демонстрирует атакующий футбол высочайшего уровня. 18 голов за 5 матчей, средний показатель – 3.6 мяча за игру. «Сити» стабилен и в обороне, пропуская всего 0.6 мяча за матч. Холанд и Фоден находятся в отличной форме, а глубина состава позволяет доминировать на всех отрезках встречи.

«Аль-Хиляль»

Клуб из Саудовской Аравии – один из лучших на своeм континенте. В последних 8 матчах команда не проигрывала, но и не демонстрировала убедительных атакующих показателей на фоне элитных соперников. Всего 6 голов за 5 игр и надeжная защита – 0.4 пропущенного в среднем за игру. Против «Сити» придeтся действовать первым номером редко.

Прогноз на матч

Форма «Сити» позволяет рассчитывать на уверенную победу. Команда мощнее и вариативнее по игре, а «Аль-Хилялю» будет сложно справляться с постоянным давлением. Даже при дисциплинированной обороне сдержать такой темп англичан будет крайне тяжело.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • «Сити» в среднем забивает 3.6 мяча за матч;
  • «Аль-Хиляль» редко играет против соперников такого уровня;
  • классовое преимущество и ротация в составе у «Сити».

Рекомендация: ставка на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5) – коэффициент 1.86

1.86
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5)
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Автор: Ланьков Роман
Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль Манчестер Сити
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