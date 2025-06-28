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«Слуцк» – «Арсенал Дзержинск»: прогноз на матч 29 июня с 62% вероятностью захода ставки

28 июня 2025 11:00
Слуцк - Арсенал
29 июн. 2025, воскресенье 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 14 тур
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2.30
Победа «Арсенала Дзержинск»
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В 14-м туре чемпионата Беларуси встречаются соседи по нижней части таблицы. «Слуцк» одержал важную победу над «Нафтаном», но до этого проиграл три тура подряд. Команда всe ещe ищет стабильность в игре. «Арсенал Дзержинск», напротив, набрал форму – три победы подряд с общей разницей мячей 7:1. В последних матчах команда уверенно действовала против «Молодечно», «Гомеля» и «Динамо Минск», что позволило подняться выше в таблице.

«Слуцк»

Клуб идeт 13-м с 11 очками. Победа над «Нафтаном» прервала негативную серию, но атака команды остаeтся одной из самых слабых – в среднем 0.8 гола за игру. Оборона также нестабильна: 6 пропущенных за последние 5 матчей.

«Арсенал Дзержинск»

После 13 туров у команды 15 очков и 12-я позиция. Последние три тура – сплошные победы. За пять игр – 8 голов, команда забивает в каждом из последних матчей, а Юрий Ловец – главный ударный форвард с четырьмя мячами в сезоне.

Прогноз на матч

Соперники близки по уровню, но текущая форма и атакующая эффективность «Арсенала Дзержинск» делают его фаворитом в борьбе за три очка.

Вероятность захода – около 62%, потому что:

  • серия из трeх побед говорит о подъeме гостей;
  • «Слуцк» нестабилен и уязвим в защите;
  • разница в голевой продуктивности очевидна.

Рекомендация: ставка на победу «Арсенала Дзержинск» – коэффициент 2.30

2.30
Победа «Арсенала Дзержинск»
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Арсенал Слуцк
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