В 14-м туре чемпионата Беларуси встречаются соседи по нижней части таблицы. «Слуцк» одержал важную победу над «Нафтаном», но до этого проиграл три тура подряд. Команда всe ещe ищет стабильность в игре. «Арсенал Дзержинск», напротив, набрал форму – три победы подряд с общей разницей мячей 7:1. В последних матчах команда уверенно действовала против «Молодечно», «Гомеля» и «Динамо Минск», что позволило подняться выше в таблице.

«Слуцк»

Клуб идeт 13-м с 11 очками. Победа над «Нафтаном» прервала негативную серию, но атака команды остаeтся одной из самых слабых – в среднем 0.8 гола за игру. Оборона также нестабильна: 6 пропущенных за последние 5 матчей.

«Арсенал Дзержинск»

После 13 туров у команды 15 очков и 12-я позиция. Последние три тура – сплошные победы. За пять игр – 8 голов, команда забивает в каждом из последних матчей, а Юрий Ловец – главный ударный форвард с четырьмя мячами в сезоне.

Прогноз на матч

Соперники близки по уровню, но текущая форма и атакующая эффективность «Арсенала Дзержинск» делают его фаворитом в борьбе за три очка.

Вероятность захода – около 62%, потому что:

серия из трeх побед говорит о подъeме гостей;

«Слуцк» нестабилен и уязвим в защите;

разница в голевой продуктивности очевидна.

Рекомендация: ставка на победу «Арсенала Дзержинск» – коэффициент 2.30