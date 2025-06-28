В 1/8 финала ПСЖ встретится с «Интером Майами» на нейтральном поле в Атланте. Парижане уверенно прошли групповой этап, проиграв только «Ботафого», и идут с мощной статистикой: 14 голов и лишь 1 пропущенный за 5 матчей. У команды крепкая оборона и высокая интенсивность в атаке. Майами набрал форму – не проигрывает 6 матчей и играет результативно, но защиту удержать не может: 6 пропущенных за 5 игр, а соперники часто имеют шансы у ворот.

«ПСЖ»

Париж демонстрирует стабильность и класс на обеих половинах поля. Команда забивает в 20 из 22 последних матчей, в среднем – 2.8 гола за игру, а пропускает всего 0.2 за пять последних встреч. Линия атаки выглядит максимально убедительно, особенно на фоне слабой обороны соперника.

«Интер Майами»

Команда забивает 2.6 гола за игру, но и пропускает регулярно: 12 из 14 последних матчей не обошлись без пропущенных. Даже на фоне качественной атаки ПСЖ это слишком рискованный стиль – в таком темпе Майами трудно выдержать давление без потерь.

Прогноз на матч

Класс и стабильность ПСЖ делают его фаворитом. Майами способен создать моменты, но обороняться против такого соперника вряд ли получится надeжно.

Вероятность захода – около 70%, потому что:

у «ПСЖ» сильнейшие показатели по xG и допущенным моментам;

оборона Майами допускает 1.2 пропущенных за матч;

разница в уровне игры в обороне и середине поля критическая.

Рекомендация: ставка на победу «ПСЖ» – коэффициент 1.57