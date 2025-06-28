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«Фламенго» – «Бавария»: прогноз на матч 29 июня с 65% вероятностью захода ставки

28 июня 2025 11:36
Фламенго - Бавария
29 июн. 2025, воскресенье 23:00 | Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
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1.85
Обе забьют – коэффициент 1.85
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На стадии 1/8 финала Клубного чемпионата мира в Майами встречаются две команды, уверенно прошедшие групповой этап. «Фламенго» не проигрывает на турнире, обыграв «Челси» и «Эсперанс», а в последнем туре сыграл вничью с «Лос-Анджелесом». «Бавария» была убедительна в первых двух матчах, но уступила «Бенфике» и выходит в плей-офф не в лучшем настроении. Тем не менее немцы остаются фаворитами встречи.

«Фламенго»

Бразильцы демонстрируют отличную форму и надeжную оборону. Команда не проигрывает в 11 последних матчах и забивает в каждой игре – 12 голов за 5 встреч. Пропущено всего 2 мяча за этот же период. Особенность «Фламенго» – высокая дисциплина в центре поля и точное завершение атак. Победы над «Челси» и «Эсперансом» – показатель силы.

«Бавария»

Немцы оформили 18 голов за 5 матчей, включая разгром «Окленд Сити» со счeтом 10:0. Однако поражение от «Бенфики» показало, что при давлении команда теряет контроль. Тем не менее «Бавария» остаeтся одной из самых результативных команд турнира, забивая в 19 из 21 последних матчей.

Прогноз на матч

«Фламенго» стабилен, «Бавария» опасна в атаке. Учитывая форму обеих сторон, ожидать нулей не приходится. Открытый характер матча и стиль игры команд предполагают обмен голами.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • у обеих команд отличная форма в атаке;
  • средняя результативность: 2.4 у «Фламенго», 3.6 у «Баварии» за 5 матчей;
  • уязвимость «Баварии» против скоростных контратак.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.85

1.85
Обе забьют – коэффициент 1.85
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Бавария Фламенго
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