29 июня на стадионе «Орталык Костанай» состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Казахстана между одним из фаворитов текущего сезона – «Тоболом» – и крепким середняком «Женисом», который в последних турах показывает заметный прогресс. Обе команды подходят к матчу на фоне положительной динамики и результативной игры, что делает предстоящую встречу потенциально зрелищной и открытой.

«Тобол»

«Тобол» стабильно удерживает место в верхней части таблицы и уже набрал 27 очков после 12 туров. Команда не проигрывает в шести матчах подряд и забивает в 13 матчах кряду, демонстрируя хорошее взаимодействие в атаке. Особенно стоит отметить форму Чеснокова – лучшего бомбардира коллектива. За последние 5 туров команда забила 12 мячей (2.40 в среднем), а пропустила всего 4, что указывает на сбалансированность игры. Впрочем, оборона не всегда справляется с быстрыми контратаками соперников, о чeм говорят пропущенные мячи в трeх последних встречах.

«Женис»

Команда набрала 13 очков в 13 матчах и идeт в середине таблицы, но в последнее время явно нащупала ритм. «Женис» не проигрывает три тура подряд, забивает регулярно (9 мячей за 5 последних матчей, 1.80 в среднем) и демонстрирует уверенность даже в гостевых играх. Однако оборона команды продолжает допускать ошибки – в тех же 5 турах было пропущено 8 голов (в среднем 1.60 за игру). Стабильная игра в атаке и хорошая реализация позволяют рассчитывать на борьбу даже против фаворитов.

Факты о командах

«Тобол»

Не проигрывает в 8 последних матчах

Забивает в 13 матчах подряд

В среднем 2.40 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

«Женис»

Не проигрывает в 3 турах

В среднем 1.80 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних матчах

Уверенно чувствует себя в гостях: 7 матчей без поражений из 9 последних

Прогноз на матч «Тобол» – «Женис»

Форма обеих команд делает матч интересным для ставок. «Тобол» играет мощно дома, имеет сильное нападение и редко уходит с поля без забитых голов. В то же время «Женис» сейчас на подъeме и способен воспользоваться ошибками в защите соперника. Вполне вероятно, что матч получится результативным, с голами с обеих сторон, но в итоге хозяева склонны дожать оппонента за счeт класса и домашнего статуса.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Тобола».

Рекомендованные ставки: