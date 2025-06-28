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Прогноз на точный счет матча «Тобол» – «Женис»: Премьер-лига Казахстана, 29 июня 2025

28 июня 2025 9:41
Тобол - Женис
25 июн. 2025, среда 18:00 | Казахстан. Кубок, 1/2 финала
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
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29 июня на стадионе «Орталык Костанай» состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Казахстана между одним из фаворитов текущего сезона – «Тоболом» – и крепким середняком «Женисом», который в последних турах показывает заметный прогресс. Обе команды подходят к матчу на фоне положительной динамики и результативной игры, что делает предстоящую встречу потенциально зрелищной и открытой.

«Тобол»

«Тобол» стабильно удерживает место в верхней части таблицы и уже набрал 27 очков после 12 туров. Команда не проигрывает в шести матчах подряд и забивает в 13 матчах кряду, демонстрируя хорошее взаимодействие в атаке. Особенно стоит отметить форму Чеснокова – лучшего бомбардира коллектива. За последние 5 туров команда забила 12 мячей (2.40 в среднем), а пропустила всего 4, что указывает на сбалансированность игры. Впрочем, оборона не всегда справляется с быстрыми контратаками соперников, о чeм говорят пропущенные мячи в трeх последних встречах.

«Женис»

Команда набрала 13 очков в 13 матчах и идeт в середине таблицы, но в последнее время явно нащупала ритм. «Женис» не проигрывает три тура подряд, забивает регулярно (9 мячей за 5 последних матчей, 1.80 в среднем) и демонстрирует уверенность даже в гостевых играх. Однако оборона команды продолжает допускать ошибки – в тех же 5 турах было пропущено 8 голов (в среднем 1.60 за игру). Стабильная игра в атаке и хорошая реализация позволяют рассчитывать на борьбу даже против фаворитов.

Факты о командах

«Тобол»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Женис»

  • Не проигрывает в 3 турах
  • В среднем 1.80 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Уверенно чувствует себя в гостях: 7 матчей без поражений из 9 последних

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
4
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Кубок, 1/2 финала
Тобол
2 : 1
25.06.2025
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Женис
0 : 0
08.03.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Женис
2 : 1
04.10.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
1 : 1
27.04.2024
Женис

Прогноз на матч «Тобол» – «Женис»

Форма обеих команд делает матч интересным для ставок. «Тобол» играет мощно дома, имеет сильное нападение и редко уходит с поля без забитых голов. В то же время «Женис» сейчас на подъeме и способен воспользоваться ошибками в защите соперника. Вполне вероятно, что матч получится результативным, с голами с обеих сторон, но в итоге хозяева склонны дожать оппонента за счeт класса и домашнего статуса.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Тобола».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Тобола» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Тобола» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Победа «Тобола» и обе забьют – коэффициент 3.20

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Женис Тобол
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