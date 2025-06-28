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Прогноз на точный счет матча «Фламенго» – «Бавария»: Клубный чемпионат мира, 29 июня 2025

28 июня 2025 9:33
Фламенго - Бавария
29 июн. 2025, воскресенье 23:00 | Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
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7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Баварии»
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29 июня на стадионе Hard Rock в Майами состоится один из центральных матчей стадии 1/8 финала Клубного чемпионата мира – бразильский «Фламенго» сразится с немецкой «Баварией». Обе команды показывают высокую результативность, редко уходят с поля без забитого мяча и обладают качественным подбором игроков. Встреча обещает быть напряжeнной, с высокой интенсивностью и множеством моментов.

«Фламенго»

Бразильцы идут на отличной серии – 11 матчей без поражений. За 5 последних встреч команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за матч), а пропустила всего 2 (0.40). В этом турнире «Фламенго» уже обыграл «Челси» (3:1), «Эсперанс» (2:0) и сыграл вничью с «Лос-Анджелесом» (1:1). В команде сбалансированы атака и оборона: слаженная защита на фоне яркой тройки нападающих, регулярно создающих моменты. Однако важно отметить, что против организованных европейских соперников «Фламенго» чаще сталкивается с трудностями в завершении.

«Бавария»

Мюнхенцы уверенно вошли в турнир, уничтожив «Окленд Сити» (10:0) и обыграв «Боку Хуниорс» (2:1), но в последнем матче неожиданно уступили «Бенфике» (0:1). Несмотря на осечку, статистика впечатляет: 18 голов за 5 матчей (в среднем 3.60), при этом всего 2 пропущенных (0.40 в среднем). «Бавария» делает ставку на прессинг и мощные фланги, где ключевую роль играет темп и взаимодействие крайних защитников с атакующими полузащитниками. Команда показывает высокий класс и вариативность в атаке, а также надeжность в защите.

Факты о командах:

«Фламенго»

  • Не проигрывает в 11 матчах подряд
  • Забивает в 7 последних матчах
  • В среднем 2.40 гола за игру, 0.40 – пропущенных (последние 5 матчей)

«Бавария»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает в 19 из 21 последних матчей
  • В среднем 3.60 гола за игру, 0.40 – пропущенных (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Фламенго» – «Бавария»

Обе команды уверенно действуют в атаке, при этом сохраняют концентрацию в защите. Матч ожидается напряжeнным, особенно в первом тайме, где соперники будут осторожны. Тем не менее, высокий класс игроков и атакующая мощь обязательно скажутся. «Фламенго» способен навязать борьбу, но «Бавария» выглядит чуть более цельной и универсальной командой. Исход может решиться одним точным ударом. Ставим на минимальную победу европейского гранда.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Баварии».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Баварии» – коэффициент 7.00
  • Победа «Баварии» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 1.5 – коэффициент 1.95

7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Баварии»
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Бавария Фламенго
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