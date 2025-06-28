Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Интер Майами»: Клубный чемпионат мира, 29 июня 2025

28 июня 2025 9:01
ПСЖ - Интер Майами
29 июн. 2025, воскресенье 19:00 | Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
6.10
Точный счёт 3:1 в пользу «ПСЖ»
Сделать ставку

29 июня на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте встретятся «ПСЖ» и «Интер Майами» в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Французский гранд продолжает демонстрировать мощную форму, особенно в атаке, а американский клуб показывает боевой настрой и результативность. Обе команды находятся в хорошей игровой форме и подойдут к матчу в оптимальных составах.

«ПСЖ»

Парижане подходят к матчу с отличной формой и впечатляющими результатами: 14 забитых и всего 1 пропущенный гол за последние 5 игр. Команда не только мощно выглядит в атаке, но и практически не позволяет соперникам создавать моменты. В последних матчах «ПСЖ» разгромил «Атлетико» (4:0), «Интер» (5:0) и «Реймс» (3:0), а в групповом этапе чемпионата мира уверенно обыграл «Сиэтл Саундерс» (2:0). Команда обладает сбалансированным составом и высоким классом на каждой позиции, особенно в средней линии и нападении.

«Интер Майами»

Команда Лионеля Месси набрала отличную форму – 6 матчей без поражений, 13 забитых голов в последних 5 играх, включая 2 мяча «Палмейрасу» и победу над «Порту». Несмотря на результативность, «Интер Майами» уязвим в обороне – 6 пропущенных голов за тот же период и лишь одна «сухая» игра в 5 матчах. Команда делает ставку на атакующий стиль и контроль мяча, но часто оголяет зоны при переходе в оборону. Это может стать критическим фактором в игре против одной из самых скоростных команд мира.

Факты о командах:

«ПСЖ»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем 2.80 гола за игру, 0.20 – в обороне (5 последних матчей)
  • Забивает в 20 из 22 последних игр

«Интер Майами»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем 2.60 гола за игру, 1.20 – в обороне (5 последних матчей)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей, пропускает в 12 из 14

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Интер Майами»

Матч обещает быть ярким и насыщенным моментами. Обе команды располагают атакующим потенциалом, однако преимущество по балансу сил на стороне «ПСЖ». Парижане организованнее, быстрее в переходах и надeжнее в обороне. При этом атакующий стиль «Интер Майами» и форма его лидеров позволяют рассчитывать на гол. Наиболее вероятный сценарий – результативная победа «ПСЖ» с разницей в один-два мяча, при которой американский клуб всe же сумеет распечатать ворота соперника.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 6.10
  • Победа «ПСЖ» с форой (-1.5) – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2.5 – коэффициент 2.10

6.10
Точный счёт 3:1 в пользу «ПСЖ»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Интер Майами ПСЖ
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
6.00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Гомель - МЛ Витебск
Точный счёт 0:1 в пользу «МЛ Витебска»
Матч завершен
0 : 0
6.10
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Атырау - Окжетпес
Точный счёт 1:2 в пользу «Окжетпеса»
Матч завершен
0 : 0
5.80
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Челябинск - Волгарь
Точный счёт 1:0 в пользу «Челябинска»
Матч завершен
1 : 2
6.20
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Улытау - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Улытау»
Матч завершен
1 : 3
6.40
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Ислочь - Торпедо-БелАЗ
Точный счёт 2:1 в пользу «Ислочи»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 