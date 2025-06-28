29 июня на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте встретятся «ПСЖ» и «Интер Майами» в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Французский гранд продолжает демонстрировать мощную форму, особенно в атаке, а американский клуб показывает боевой настрой и результативность. Обе команды находятся в хорошей игровой форме и подойдут к матчу в оптимальных составах.

«ПСЖ»

Парижане подходят к матчу с отличной формой и впечатляющими результатами: 14 забитых и всего 1 пропущенный гол за последние 5 игр. Команда не только мощно выглядит в атаке, но и практически не позволяет соперникам создавать моменты. В последних матчах «ПСЖ» разгромил «Атлетико» (4:0), «Интер» (5:0) и «Реймс» (3:0), а в групповом этапе чемпионата мира уверенно обыграл «Сиэтл Саундерс» (2:0). Команда обладает сбалансированным составом и высоким классом на каждой позиции, особенно в средней линии и нападении.

«Интер Майами»

Команда Лионеля Месси набрала отличную форму – 6 матчей без поражений, 13 забитых голов в последних 5 играх, включая 2 мяча «Палмейрасу» и победу над «Порту». Несмотря на результативность, «Интер Майами» уязвим в обороне – 6 пропущенных голов за тот же период и лишь одна «сухая» игра в 5 матчах. Команда делает ставку на атакующий стиль и контроль мяча, но часто оголяет зоны при переходе в оборону. Это может стать критическим фактором в игре против одной из самых скоростных команд мира.

Факты о командах:

«ПСЖ»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем 2.80 гола за игру, 0.20 – в обороне (5 последних матчей)

Забивает в 20 из 22 последних игр

«Интер Майами»

Не проигрывает в 6 последних матчах

В среднем 2.60 гола за игру, 1.20 – в обороне (5 последних матчей)

Забивает в 5 из 7 последних матчей, пропускает в 12 из 14

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Интер Майами»

Матч обещает быть ярким и насыщенным моментами. Обе команды располагают атакующим потенциалом, однако преимущество по балансу сил на стороне «ПСЖ». Парижане организованнее, быстрее в переходах и надeжнее в обороне. При этом атакующий стиль «Интер Майами» и форма его лидеров позволяют рассчитывать на гол. Наиболее вероятный сценарий – результативная победа «ПСЖ» с разницей в один-два мяча, при которой американский клуб всe же сумеет распечатать ворота соперника.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки: