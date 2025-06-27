В рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира на стадионе Lincoln Financial Field встретятся два представителя Бразилии – «Палмейрас» и «Ботафого». Оба коллектива уверенно преодолели групповой этап, но действуют в разных стилях: «Палмейрас» делает ставку на атакующую мощь, а «Ботафого» показывает организованную и прагматичную игру. Это противостояние обещает быть напряжeнным и тактически насыщенным.

«Палмейрас»

Команда из Сан-Паулу провела стабильную групповую стадию, сыграв вничью с «Интером Майами» (2:2), уверенно обыграв «Аль-Ахли» (2:0) и сведя вничью матч с «Порту» (0:0). Клуб демонстрирует хорошую результативность, хотя в обороне бывают отдельные просчeты.

Не проигрывает в 3 матчах подряд на турнире

В 5 последних матчах: 11 забитых, 4 пропущенных

В среднем: 2.2 гола за игру в атаке, 0.8 – в обороне

Уверенная победа над «Спортингом Кристаль» (6:0) в Кубке Либертадорес

Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Палмейрас» комфортно чувствует себя в позиционных атаках и может воспользоваться слабыми местами в обороне соперника.

«Ботафого»

Клуб из Рио-де-Жанейро приятно удивил в группе, обыграв «ПСЖ» (1:0) и «Сантос» (1:0), а также показав достойную игру против «Атлетико» (0:1). Команда надeжна в защите и умеет терпеть, что делает еe опасным соперником в матчах на вылет.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В 5 последних играх: 7 забитых, 4 пропущенных

В среднем: 1.4 гола за игру, 0.8 – пропускает

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Уверенная победа над «Сиэтлом» (2:1) и «Сеарой» (3:2)

«Ботафого» демонстрирует уверенность и боевитость, особенно в матчах с более статусными соперниками.

Ключевые факты перед матчем

«Палмейрас» забивает в среднем 2.2 гола за игру

«Ботафого» стабильно пропускает не более одного мяча за матч

Обе команды пропускают в среднем 0.8 гола за игру

«Палмейрас» не проигрывает в 3 матчах на турнире

«Ботафого» забивает в 5 из 7 последних встреч

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Ботафого»

Матч обещает быть плотным и упорным. Обе команды умеют играть от обороны, но при этом обладают разной философией атаки. У «Палмейраса» больше креатива и глубины состава, особенно в завершающей стадии. «Ботафого» способен навязать борьбу, но в равной игре небольшое преимущество за счeт класса и вариативности – на стороне «Палмейраса».

Учитывая текущую форму, результативность «Палмейраса» и прагматичный стиль «Ботафого», наиболее вероятный исход – минимальная победа команды из Сан-Паулу. Вероятный счeт – 2:1 или 1:0.

Рекомендованные ставки