В рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира на стадионе Lincoln Financial Field встретятся два представителя Бразилии – «Палмейрас» и «Ботафого». Оба коллектива уверенно преодолели групповой этап, но действуют в разных стилях: «Палмейрас» делает ставку на атакующую мощь, а «Ботафого» показывает организованную и прагматичную игру. Это противостояние обещает быть напряжeнным и тактически насыщенным.
«Палмейрас»
Команда из Сан-Паулу провела стабильную групповую стадию, сыграв вничью с «Интером Майами» (2:2), уверенно обыграв «Аль-Ахли» (2:0) и сведя вничью матч с «Порту» (0:0). Клуб демонстрирует хорошую результативность, хотя в обороне бывают отдельные просчeты.
- Не проигрывает в 3 матчах подряд на турнире
- В 5 последних матчах: 11 забитых, 4 пропущенных
- В среднем: 2.2 гола за игру в атаке, 0.8 – в обороне
- Уверенная победа над «Спортингом Кристаль» (6:0) в Кубке Либертадорес
- Забивает в 4 из 5 последних матчей
«Палмейрас» комфортно чувствует себя в позиционных атаках и может воспользоваться слабыми местами в обороне соперника.
«Ботафого»
Клуб из Рио-де-Жанейро приятно удивил в группе, обыграв «ПСЖ» (1:0) и «Сантос» (1:0), а также показав достойную игру против «Атлетико» (0:1). Команда надeжна в защите и умеет терпеть, что делает еe опасным соперником в матчах на вылет.
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- В 5 последних играх: 7 забитых, 4 пропущенных
- В среднем: 1.4 гола за игру, 0.8 – пропускает
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
- Уверенная победа над «Сиэтлом» (2:1) и «Сеарой» (3:2)
«Ботафого» демонстрирует уверенность и боевитость, особенно в матчах с более статусными соперниками.
Ключевые факты перед матчем
- «Палмейрас» забивает в среднем 2.2 гола за игру
- «Ботафого» стабильно пропускает не более одного мяча за матч
- Обе команды пропускают в среднем 0.8 гола за игру
- «Палмейрас» не проигрывает в 3 матчах на турнире
- «Ботафого» забивает в 5 из 7 последних встреч
Прогноз на матч «Палмейрас» – «Ботафого»
Матч обещает быть плотным и упорным. Обе команды умеют играть от обороны, но при этом обладают разной философией атаки. У «Палмейраса» больше креатива и глубины состава, особенно в завершающей стадии. «Ботафого» способен навязать борьбу, но в равной игре небольшое преимущество за счeт класса и вариативности – на стороне «Палмейраса».
Учитывая текущую форму, результативность «Палмейраса» и прагматичный стиль «Ботафого», наиболее вероятный исход – минимальная победа команды из Сан-Паулу. Вероятный счeт – 2:1 или 1:0.
Рекомендованные ставки
- Победа «Палмейрас» – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал Палмейраса больше 1 – коэффициент 1.92
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.88