Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Палмейрас» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 28 июня 2025 с коэффициентом 1.85

27 июня 2025 14:28
Палмейрас - Ботафого
28 июн. 2025, суббота 19:00 | Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Палмейрас»
Сделать ставку

В рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира на стадионе Lincoln Financial Field встретятся два представителя Бразилии – «Палмейрас» и «Ботафого». Оба коллектива уверенно преодолели групповой этап, но действуют в разных стилях: «Палмейрас» делает ставку на атакующую мощь, а «Ботафого» показывает организованную и прагматичную игру. Это противостояние обещает быть напряжeнным и тактически насыщенным.

«Палмейрас»

Команда из Сан-Паулу провела стабильную групповую стадию, сыграв вничью с «Интером Майами» (2:2), уверенно обыграв «Аль-Ахли» (2:0) и сведя вничью матч с «Порту» (0:0). Клуб демонстрирует хорошую результативность, хотя в обороне бывают отдельные просчeты.

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд на турнире
  • В 5 последних матчах: 11 забитых, 4 пропущенных
  • В среднем: 2.2 гола за игру в атаке, 0.8 – в обороне
  • Уверенная победа над «Спортингом Кристаль» (6:0) в Кубке Либертадорес
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Палмейрас» комфортно чувствует себя в позиционных атаках и может воспользоваться слабыми местами в обороне соперника.

«Ботафого»

Клуб из Рио-де-Жанейро приятно удивил в группе, обыграв «ПСЖ» (1:0) и «Сантос» (1:0), а также показав достойную игру против «Атлетико» (0:1). Команда надeжна в защите и умеет терпеть, что делает еe опасным соперником в матчах на вылет.

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В 5 последних играх: 7 забитых, 4 пропущенных
  • В среднем: 1.4 гола за игру, 0.8 – пропускает
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Уверенная победа над «Сиэтлом» (2:1) и «Сеарой» (3:2)

«Ботафого» демонстрирует уверенность и боевитость, особенно в матчах с более статусными соперниками.

Ключевые факты перед матчем

  • «Палмейрас» забивает в среднем 2.2 гола за игру
  • «Ботафого» стабильно пропускает не более одного мяча за матч
  • Обе команды пропускают в среднем 0.8 гола за игру
  • «Палмейрас» не проигрывает в 3 матчах на турнире
  • «Ботафого» забивает в 5 из 7 последних встреч

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Ботафого»

Матч обещает быть плотным и упорным. Обе команды умеют играть от обороны, но при этом обладают разной философией атаки. У «Палмейраса» больше креатива и глубины состава, особенно в завершающей стадии. «Ботафого» способен навязать борьбу, но в равной игре небольшое преимущество за счeт класса и вариативности – на стороне «Палмейраса».

Учитывая текущую форму, результативность «Палмейраса» и прагматичный стиль «Ботафого», наиболее вероятный исход – минимальная победа команды из Сан-Паулу. Вероятный счeт – 2:1 или 1:0.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Палмейрас» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Палмейраса больше 1 – коэффициент 1.92
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.88

1.85
Победа «Палмейрас»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Клубный чемпионат мира Ботафого Палмейрас
Другие прогнозы
Матч завершен
2 : 2
6.00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Минск - Славия-Мозырь
Точный счёт 1:2 в пользу «Славии Мозырь»
Матч завершен
2 : 1
5.90
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Молодечно - Сморгонь
Точный счёт 1:0 в пользу «Молодечно»
Матч завершен
0 : 3
8.00
Клубный чемпионат мира, группа H, 3 тур
Зальцбург - Реал
Точный счёт 1:2 в пользу «Реала»
Матч завершен
2 : 0
6.50
Клубный чемпионат мира, группа H, 3 тур
Аль-Хиляль - Пачука
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Хиляля»
Матч завершен
2 : 0
1.92
Клубный чемпионат мира, группа H, 3 тур
Аль-Хиляль - Пачука
Победа «Аль-Хиляль»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 