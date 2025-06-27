28 июня на стадионе SOK Olympijskij Natural Polie пройдeт один из центральных матчей 14-го тура чемпионата Беларуси. Четвeртая команда таблицы «Ислочь» примет набравший мощный ход «Торпедо-БелАЗ». Обе команды находятся в отличной форме и забивают больше двух голов в среднем за игру за последние туры. Ожидается атакующий и результативный матч, в котором многое решат действия лидеров линий нападения.

«Ислочь»

Клуб из Минского района показывает убедительную игру: 24 очка после 13 матчей, лучшая разница мячей в чемпионате (+16), а также лучшая атака турнира – 27 голов. В последних пяти турах «Ислочь» забила 11 мячей и пропустила лишь три, в том числе уверенно разгромила «Сморгонь» 4:0 в предыдущем туре. Александр Шестюк – один из лучших снайперов чемпионата, на его счету 9 голов. Команда играет организованно, сбалансирована по линиям и умеет контролировать темп.

«Торпедо-БелАЗ»

Клуб из Жодино тоже в отличной форме: три победы подряд в чемпионате и общий результат в 13 забитых мячей за последние 5 игр. Однако оборона даeт сбои – 8 пропущенных за тот же период. Команда активно атакует и не боится играть открыто, но часто теряет концентрацию в защите. В последнем туре «Торпедо-БелАЗ» обыграл «Витебск» 3:2, а ранее забивал по три и пять голов в матчах с БАТЭ и «Минском». Главная угроза в атаке – Павел Седько, уже отличившийся 7 раз.

Факты о командах:

«Ислочь»

Забивает больше всех в лиге (27 голов за 13 матчей)

В среднем 2.20 гола за игру в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

«Торпедо-БелАЗ»

Побеждает в 4 последних матчах

В среднем 2.60 гола за игру в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 матчей)

Забивает в 4 последних матчах, пропускает в 6 из 8 последних

Прогноз на матч «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»

Обе команды демонстрируют яркий атакующий футбол. «Ислочь» выглядит более сбалансированной, особенно в обороне, но «Торпедо-БелАЗ» на волне результативных матчей способен навязать борьбу. Учитывая форму лидеров, атакующие показатели и оборонительные слабости гостей, можно ожидать матч с обменом голами и минимальным преимуществом хозяев. Сценарий встречи предполагает плотную игру с острой концовкой.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ислочи».

Рекомендованные ставки: