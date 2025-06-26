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Прогноз на точный счет матча «Зальцбург» – «Реал»: Клубный чемпионат мира, 27 июня 2025

26 июня 2025 9:37
Зальцбург - Реал
27 июн. 2025, пятница 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа H, 3 тур
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8.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Реала»
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27 июня на стадионе Lincoln Financial Field пройдeт заключительный тур группового этапа Клубного чемпионата мира. «Зальцбург» и «Реал» уже продемонстрировали свою боеспособность, и теперь встречаются в матче, который определит окончательное распределение мест в группе. Обе команды обладают сильной атакой, но мадридцы выглядят заметно надeжнее в обороне.

«Зальцбург»

Австрийский клуб уверенно провeл старт турнира – победа над «Пачукой» (2:1) и ничья с «Аль-Хилалем» (0:0). В последних пяти матчах команда забила 10 голов – по 2 в среднем за игру, и при этом пропустила 8 (1.6 в среднем за матч). «Зальцбург» играет агрессивно, старается доминировать, активно использует фланги и быстрые передачи в финальной трети. Однако нестабильность в защите может стать проблемой против соперника калибра «Реала». Команда забивает в 16 из 18 последних встреч, но не всегда справляется с давлением топ-клубов.

«Реал»

Мадридцы подходят к матчу с серией из пяти матчей без поражений. Победа над «Пачукой» (3:1) и ничья с «Аль-Хилалем» (1:1) укрепили позиции команды в группе. За последние 5 матчей «Реал» забил 10 голов, то есть по 2 за игру, и пропустил лишь 3 – отличный показатель. Команда Карло Анчелотти демонстрирует зрелую игру, в которой сочетаются контроль мяча, качественная реализация и грамотная игра в обороне. «Реал» забивает в 12 матчах подряд, и вряд ли этот матч станет исключением.

Факты о командах:

«Зальцбург»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 16 из 18 последних матчей
  • В среднем 2.00 гола за игру в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)

«Реал»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за игру в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
6
0.5
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Лига чемпионов, 7 тур
Реал
5 : 1
22.01.2025
Зальцбург
Товарищеские матчи,
Зальцбург
0 : 1
07.08.2019
Реал

Прогноз на матч «Зальцбург» – «Реал»

«Зальцбург» может навязать борьбу благодаря своей интенсивной атакующей игре, но против организованного и опытного соперника ему будет сложно сдержать давление. «Реал» играет прагматично, надeжно и стабильно реализует моменты. При этом оба клуба результативны, и обмен голами вполне вероятен. В целом, «Реал» выглядит сильнее и должен подтвердить свой статус фаворита.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Реала».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Реала» – коэффициент 8.00
  • Победа «Реала» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 – коэффициент 1.95

8.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Реала»
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Реал Зальцбург
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