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«Ювентус» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 26 июня 2025 с коэффициентом 1.75

25 июня 2025 12:31
Ювентус - Манчестер Сити
26 июн. 2025, четверг 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа G, 3 тур
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1.75
Победа «Манчестер Сити»
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26 июня на стадионе «Ситрес Боул» в рамках 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира состоится центральная встреча группы – итальянский «Ювентус» сразится с английским «Манчестер Сити». Обе команды уверенно провели два стартовых тура и теперь разыграют первое место в группе, что придаeт матчу особый накал.

«Ювентус»

Команда из Турина выдала мощный старт в турнире, разгромив «Аль-Айн» (5:0) и уверенно разобравшись с «Видадом» (4:1). В пяти последних матчах у «Ювентуса» 15 голов (в среднем 3.0 за игру) и всего 4 пропущенных. Защита действует стабильно, а атакующая линия уверенно реализует моменты. Команда забивает в 7 последних матчах подряд, что подчeркивает еe атакующий тонус.

Форма «Ювентуса»:

  • 4 победы подряд;
  • 15 забитых в 5 матчах (в среднем 3.00 за игру);
  • 0.80 пропущенного мяча за игру;
  • забивает в 7 последних матчах.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы также безупречна на старте турнира: 2:0 против «Видада» и 6:0 против «Аль-Айна». Манчестерцы в отличной форме: 4 победы подряд, 13 голов за 5 матчей (2.60 в среднем) и всего 2 пропущенных. Особенно выделяется оборона – «Сити» не пропускает в трeх последних матчах подряд. Команда эффективно сочетает контроль мяча с высокой реализацией.

Форма «Сити»:

  • 4 победы подряд;
  • 13 голов в 5 матчах (2.60 за игру);
  • 0.40 пропущенного мяча в среднем;
  • не пропускает в 3 последних матчах.

Ключевые факты перед матчем

  • «Ювентус» забивает в 7 последних матчах.
  • «Сити» не пропускает в 3 последних матчах.
  • В 5 последних матчах: «Ювентус» – 15 забитых, 4 пропущенных; «Сити» – 13 забитых, 2 пропущенных.
  • Обе команды в серии из 4 побед.
  • Обе команды уже обеспечили выход из группы, но борются за первое место.

Анализ и прогноз

Матч обещает стать настоящим украшением группового этапа. Обе команды находятся в прекрасной форме, демонстрируя высокий уровень реализации и надeжность в обороне. Однако «Манчестер Сити» выглядит чуть более сбалансированно: минимальные ошибки в защите, впечатляющая глубина состава и привычка играть под давлением в топ-турнирах.

«Ювентус» хорош, но соперники в предыдущих матчах были слабее по классу. С «Сити» итальянцам придeтся действовать не от себя, а от соперника. Английская команда должна использовать своe преимущество в контроле и сыгранности, чтобы вырвать победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал Манчестер Сити больше 1.5 – коэффициент 2.05

1.75
Победа «Манчестер Сити»
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Автор: Мещеряков Денис
Клубный чемпионат мира Манчестер Сити Ювентус
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