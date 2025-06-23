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«Бенфика» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 24 июня 2025 с коэффициентом 1.85

23 июня 2025 13:53
Бенфика - Бавария
24 июн. 2025, вторник 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа C, 3 тур
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1.85
Победа Баварии
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24 июня на «Банк оф Америка Стэдиум» состоится центральный матч группы между «Бенфикой» и «Баварией». Обе команды одержали уверенные победы над «Окленд Сити» и сыграли с «Бокой Хуниорс», но мюнхенцы подходят к встрече с куда более внушительной серией.

«Бенфика»

Португальский клуб после ничьей с «Бокой» (2:2) разгромил «Окленд Сити» со счeтом 6:0, вернув уверенность в атаке. Тем не менее, команда не может похвастать надeжной обороной: в 5 из 7 последних матчей она пропускает.

Форма команды:

  • 11 голов за 5 последних матчей (в среднем – 2.2);
  • 7 пропущенных голов (1.4 в среднем);
  • 17 матчей подряд с забитыми мячами;
  • Не проигрывает в 14 из 16 последних встреч;
  • 3 ничьи и 1 поражение в 4 матчах до разгрома «Окленда».

Хорошая атакующая форма, но есть уязвимости в обороне, особенно против команд топ-уровня.

«Бавария»

Мюнхенцы находятся в отличной форме и уже обеспечили выход из группы. Команда забивает на любых уровнях и практически не теряет концентрацию по ходу матчей.

Форма команды:

  • 21 гол за 5 последних игр (в среднем – 4.2);
  • 4 пропущенных мяча (0.8 в среднем);
  • Победы в 4 последних матчах;
  • 19 матчей подряд с голами;
  • Оборона остаeтся стабильной даже против топ-соперников.

«Бавария» сочетает эффективность в атаке с надeжной обороной, что делает еe фаворитом в матче с «Бенфикой».

Ключевые факты перед матчем

  • «Бенфика» забивает в 17 матчах подряд.
  • В последних 5 играх «Бенфики»: 11 забитых, 7 пропущенных.
  • «Бавария» выигрывает 4 матча подряд и забивает в 19 матчах кряду.
  • За последние 5 игр «Бавария» забила 21 мяч, пропустив 4.
  • «Бенфика» не проигрывает в 14 из 16 последних матчей, но испытывает сложности в матчах с более мощными соперниками.

Анализ и прогноз

«Бавария» подходит к матчу как лидер группы и фаворит. При всей силе «Бенфики» в атаке, еe оборона вряд ли выдержит давление мюнхенцев, особенно при такой результативности. Португальцы способны забить, особенно при текущей форме Хуаро и Рафа Силвы, но соперник объективно сильнее по всем линиям.

Исходя из текущей формы, статистики и контекста матча, ставка на победу «Баварии» выглядит логичной, особенно с учeтом возможного первого места в группе.

Рекомендованные ставки

  • Победа Баварии – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал Баварии больше 1.5 – коэффициент 1.90

1.85
Победа Баварии
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Автор: Бестужев Павел
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