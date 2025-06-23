24 июня на «Банк оф Америка Стэдиум» состоится центральный матч группы между «Бенфикой» и «Баварией». Обе команды одержали уверенные победы над «Окленд Сити» и сыграли с «Бокой Хуниорс», но мюнхенцы подходят к встрече с куда более внушительной серией.

«Бенфика»

Португальский клуб после ничьей с «Бокой» (2:2) разгромил «Окленд Сити» со счeтом 6:0, вернув уверенность в атаке. Тем не менее, команда не может похвастать надeжной обороной: в 5 из 7 последних матчей она пропускает.

Форма команды:

11 голов за 5 последних матчей (в среднем – 2.2);

7 пропущенных голов (1.4 в среднем);

17 матчей подряд с забитыми мячами;

Не проигрывает в 14 из 16 последних встреч;

3 ничьи и 1 поражение в 4 матчах до разгрома «Окленда».

Хорошая атакующая форма, но есть уязвимости в обороне, особенно против команд топ-уровня.

«Бавария»

Мюнхенцы находятся в отличной форме и уже обеспечили выход из группы. Команда забивает на любых уровнях и практически не теряет концентрацию по ходу матчей.

Форма команды:

21 гол за 5 последних игр (в среднем – 4.2);

4 пропущенных мяча (0.8 в среднем);

Победы в 4 последних матчах;

19 матчей подряд с голами;

Оборона остаeтся стабильной даже против топ-соперников.

«Бавария» сочетает эффективность в атаке с надeжной обороной, что делает еe фаворитом в матче с «Бенфикой».

Ключевые факты перед матчем

«Бенфика» забивает в 17 матчах подряд.

В последних 5 играх «Бенфики»: 11 забитых, 7 пропущенных.

«Бавария» выигрывает 4 матча подряд и забивает в 19 матчах кряду.

За последние 5 игр «Бавария» забила 21 мяч, пропустив 4.

«Бенфика» не проигрывает в 14 из 16 последних матчей, но испытывает сложности в матчах с более мощными соперниками.

Анализ и прогноз

«Бавария» подходит к матчу как лидер группы и фаворит. При всей силе «Бенфики» в атаке, еe оборона вряд ли выдержит давление мюнхенцев, особенно при такой результативности. Португальцы способны забить, особенно при текущей форме Хуаро и Рафа Силвы, но соперник объективно сильнее по всем линиям.

Исходя из текущей формы, статистики и контекста матча, ставка на победу «Баварии» выглядит логичной, особенно с учeтом возможного первого места в группе.

Рекомендованные ставки