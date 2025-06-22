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«Атлетико» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 23 июня 2025 с коэффициентом 5.2

22 июня 2025 12:41
Атлетико - Ботафого
23 июн. 2025, понедельник 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
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5.20
Победа «Ботафого»
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23 июня на «Роуз Боул» в рамках 3-го тура Клубного чемпионата мира встретятся «Атлетико» и «Ботафого». Обе команды сохраняют хорошие шансы на плей-офф, но очное противостояние станет для них определяющим. «Атлетико» продолжает балансировать между атакующим потенциалом и нестабильностью в обороне. «Ботафого» же демонстрирует удивительную устойчивость, одержав уже 5 побед подряд, включая сенсационную победу над «ПСЖ».

«Атлетико»

Мадридцы подходят к матчу после победы над «Сиэтлом» (3:1), но в предыдущем туре потерпели разгром от «ПСЖ» (0:4), что говорит о высокой амплитуде результатов. Тем не менее, атакующая линия команды остаeтся эффективной – 11 голов за 5 матчей.

Факты о «Атлетико»:

  • Победа в 4 домашних матчах подряд
  • В среднем 2.20 забитого гола за игру
  • 8 пропущенных мячей за последние 5 игр (1.60 в среднем)
  • Победа над «Жироной» и «Бетисом» с общим счeтом 8:1

Слабым местом команды остаeтся защита – в каждом из трeх последних матчей соперники находили путь к воротам мадридцев.

«Ботафого»

Бразильцы в ударе – после побед над «Сиэтлом» (2:1) и «ПСЖ» (1:0) команда уверенно лидирует в своей группе. «Ботафого» демонстрирует образцовую дисциплину в защите и хорошую реализацию своих моментов.

Факты о «Ботафого»:

  • 5 побед подряд
  • Пропущено лишь 3 мяча за 5 матчей (в среднем 0.60)
  • 8 забитых голов в 5 встречах (в среднем 1.60)
  • 5 матчей подряд с забитыми мячами

Игра с «ПСЖ» особенно показала зрелость команды: минимальное владение, минимум ошибок и максимальная эффективность.

Ключевые факты перед матчем

  • «Атлетико» забивает в среднем 2.20 гола за игру, но пропускает 1.60
  • «Ботафого» – 5 побед подряд, 3 пропущенных мяча за 5 игр
  • Обе команды регулярно забивают
  • У «Атлетико» – высокая результативность, но нестабильность в обороне
  • «Ботафого» силен тактически и эффективен в обороне

Прогноз на матч «Атлетико» – «Ботафого»

Матч обещает быть плотным и тактически насыщенным. «Атлетико» будет действовать с позиции силы, но команда испытывает давление из-за нестабильной обороны. «Ботафого», наоборот, делает ставку на сдерживание и быстрые атаки, что уже принесло результат в игре против «ПСЖ». Оба клуба сейчас в тонусе, но учитывая форму «Ботафого», их надeжность и эффективность, именно бразильский клуб выглядит предпочтительнее на фоне нестабильности «Атлетико».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ботафого» с форой (0) – коэффициент 5.2
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

5.20
Победа «Ботафого»
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Автор: Орлов Максим
Клубный чемпионат мира Ботафого Атлетико
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